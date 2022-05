Colômbia: prefeitura de município do nordeste decreta toque de recolher devido a aumento da violência

Apoie o 247

ARN - A prefeitura do município de Anorí, no nordeste de Antióquia, na Colômbia, decretou nesta quarta-feira (25) toque de recolher até 30 de maio, como resultado do aumento dos casos de violência. A mais recente foi em 23 de maio, quando dois homens entraram na casa do vereador Felipe Hernández e atiraram nele.

Além disso, o decreto proíbe temporariamente o estacionamento de veículos particulares no perímetro da praça principal e ordena o fechamento de todos os estabelecimentos comerciais ao mesmo tempo que o toque de recolher. Motocicletas também estão restritas à circulação em todo o município.

A medida vigorará desta quarta-feira até 30 de maio.

De acordo com a Ouvidoria, o município de Anorí "está em alto risco para as eleições do próximo domingo, 29 de maio", já que há a presença do grupo armado Exército de Libertação Nacional (ELN), do Clã del Golfo e de grupos residuais do Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC).

Eleições

Este toque de recolher ocorre dias antes das eleições presidenciais que ocorrerão no próximo domingo, 29 de maio. Há seis candidatos para governar o país. O vencedor será aquele que obtiver metade mais um do total de votos. Caso isso não ocorra, haverá uma segunda disputa entre os dois candidatos com maior número de votos.

As pesquisas coincidem em mostrar Gustavo Petro, do Pacto Histórico de esquerda, como favorito para ir ao segundo turno. O senador e ex-prefeito de Bogotá tem 35,8% de intenção de voto, segundo o último relatório do Centro Nacional de Consultoria (CNC) de 19 de maio, seguido por Federico Gutiérrez com 20,8% e Rodolfo Hernández com 19,1%. Sergio Fajardo, por sua vez, recebe 4% dos votos.

Na comparação com a medição anterior, houve leve queda no Petro, que tinha 38% em 22 de abril, e Gutiérrez, que tinha 23,8%. O grande salto é dado por Hernández, que há um mês tinha 9,6% dos votos, segundo o CNC.

