"É hora de paz", diz Gustavo Petro sobre atentado à sua comitiva

ARN - "Isso é o que deve acabar no país. Chega de violência. Embora apenas coisas tenham sido afetadas e seres humanos tenham sido salvos, o trabalho do governo continuará determinando que é hora de paz", escreveu o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, após um tiroteio registrado nesta quarta-feira (24) contra veículos oficiais no departamento de Norte de Santander, na fronteira com a Venezuela.

Pelo menos seis sujeitos atacaram a delegação presidencial enquanto ela se dirigia ao município de El Tarra para revisar aspectos de segurança e logística antes de uma visita do presidente Petro, prevista para esta sexta-feira.

Conforme detalhado pela Presidência colombiana em comunicado, o ataque foi realizado com armas de fogo de longo alcance contra os veículos.

A esse respeito, o governo colombiano indicou que um dos veículos não conseguiu passar pelo posto de controle que havia sido montado, enquanto o outro "permaneceu furado". Estes dois veículos foram detidos, bem como um condutor da Unidade Nacional de Protecção, que foi posteriormente libertado.

“Os outros veículos e sua tripulação conseguiram passar pelo posto de controle. As pessoas estão sob a proteção das autoridades", disse. Conforme relatado na quinta-feira pelo jornal El Tiempo, os agressores estavam todos vestidos com roupas civis e usavam rifles e pistolas.

A área da sub-região de Catatumbo, onde ocorreram os fatos, faz fronteira com a Venezuela e ali se concentra grande parte do conflito armado.

