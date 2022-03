El Salvador: quase 600 detidos desde o início do estado de emergência

Apoie o 247

ARN - O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, reuniu-se na madrugada desta segunda-feira, 28, com o gabinete de segurança, antes do final das primeiras 24 horas após a declaração do regime de emergência no país. Segundo a Presidência, o objetivo do encontro foi avaliar as ações do primeiro dia com as medidas.



“Quase 600 capturas em apenas dois dias, e o Regime de Exceção tem duração de 30 dias, prorrogável. Não pense que eles vão ficar livres", escreveu Bukele neste domingo, 27, no Twitter.



O ministro da Segurança, Gustavo Villatoro, informou que cerca de 24 mil membros da Polícia Nacional Civil (PNC) foram mobilizados em todo o país e que 576 pessoas foram detidas desde o início do estado de emergência.



A partir do domingo e por 30 dias, um regime excepcional foi instalado em El Salvador. Como explicou Villatoro, “as operações continuarão nos locais onde as Forças Armadas e a Polícia estão trabalhando”.

Regime de exceção

O artigo 29 da Constituição de El Salvador estabelece que o Estado pode suspender certas garantias em situações de calamidade, guerra, catástrofe ou “grave perturbação da ordem pública”.



O governo argumentou que “tem havido um aumento de atos violentos em todo o território nacional por parte de estruturas criminosas, o que coloca em risco a vida e a integridade física da população”.



