Lula se encontra com Francia Márquez, vice-presidenta eleita da Colômbia

Segundo ex-presidente Lula, os dois conversaram em São Paulo sobre a América do Sul e o combate à fome e o racismo no Brasil e na Colômbia edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontrou na tarde desta terça-feira, 26, com a vice-presidenta eleita da Colômbia, Francia Márquez. O encontro aconteceu na sede da Fundação Perseu Abramo, em São Paulo.

Pelo Twitter, Lula falou sobre o encontro. "Hoje estive com a vice-presidenta eleita da Colômbia, @FranciaMarquezM, conversando sobre América do Sul e o combate à fome e o racismo em nossos países. Desejei boa sorte ao governo dela e de @petrogustavo", disse o ex-presidente.

A capital paulista é a parada inicial do tour da colombiana pela América Latina, que tem por objetivo buscar apoio ao programa de governo de Gustavo Petro, presidente eleito da Colômbia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ela estava acompanhada do senador Alexander López, presidente do Pólo Democrático Alernativo (PDA), enquanto Lula estava acompanhado da esposa Janja, do presidente da Fundação Perseu Abramo, Aloizio Mercadante, da presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann, e do ex-ministro Celso Amorim.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Antes do encontro com Lula, a vice-presidenta eleita se encontrou com as ex-ministras Nilma Lino Gomes (Igualdade Racial), Eleonora Menicucci (Secretaria de Política para Mulheres) e Tereza Capello (de Desenvolvimento Social), em reunião coordenada por Aloizio Mercadante.

Entretanto, no Brasil, Márquez não se encontrará com Jair Bolsonaro (PL), chefe de governo e segundo colocado nas pesquisas de intenção de voto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A futura vice-presidente tomará posse oficialmente no dia 7 de agosto, assim como Petro, o primeiro da esquerda na história colombiana. Antes da posse, Márquez também passará por Chile, Argentina e Bolívia

Hoje estive com a vice-presidenta eleita da Colômbia, @FranciaMarquezM, conversando sobre América do Sul e o combate à fome e o racismo em nossos países. Desejei boa sorte ao governo dela e de @petrogustavo. 🇨🇴🇧🇷



📸: @ricardostuckert pic.twitter.com/6k73q4kTYw — Lula (@LulaOficial) July 26, 2022





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Como Vicepresidenta electa, hoy iniciamos nuestra gira por America Latina. Empezando desde Brasil, hacia Chile, Argentina y Bolivia. Queremos establecer un diálogo fraterno con líderes políticos y sociales en temas de paz, Igualdad, cambio climático y justicia racial en la región pic.twitter.com/Llj5RXGdqL — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) July 26, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE