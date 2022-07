Evo Morales explica papel do Reino Unido no golpe da Bolívia de 2019

Apoie o 247

Por Matt Kennard, no Declassified UK . Tradução automática do ConsortiumNews

Quando Evo Morales, o primeiro presidente indígena da Bolívia, foi derrubado em um golpe apoiado pelos britânicos em novembro de 2019, muitos acreditavam que sua vida estava em perigo. A história da América Latina está repleta de líderes de libertação abatidos por potências imperiais vingativas. O lendário líder da resistência Túpac Katari, como Morales do grupo indígena aimara, teve seus membros amarrados a quatro cavalos pelos espanhóis antes de fugirem e ele foi despedaçado em 1781.Cerca de 238 anos depois, a autodeclarada “presidente interina” da Bolívia, Jeanine Áñez, apareceu no Congresso dias após o golpe contra Morales brandindo uma enorme Bíblia encadernada em couro. “A Bíblia voltou ao palácio do governo”, anunciou ela .Seu novo regime foi imediatamente forçado pelo Decreto 4.078 , que deu imunidade aos militares para quaisquer ações tomadas em “defesa da sociedade e manutenção da ordem pública”. Era uma luz verde. No dia seguinte, 10 manifestantes desarmados foram massacrados pelas forças de segurança.

Quando o golpe parecia inevitável, Morales passou à clandestinidade.

Seu destino, com seu vice-presidente Álvaro García Linera, era El Trópico de Cochabamba, uma área tropical nas profundezas da floresta amazônica, no centro da Bolívia, e o coração de seu partido Movimiento al Socialismo (MAS) e sua base indígena.

Antes de renunciar oficialmente, ele voou para o remoto aeroporto de Chimoré, onde os produtores de coca locais fecharam as estradas de acesso. A folha de coca é a base da cocaína e o aeroporto, antes de Morales se tornar líder, era uma base estratégica para a Agência Antidrogas dos Estados Unidos (DEA) na região. Morales expulsou a DEA da Bolívia em 2008 e converteu a base em um aeroporto civil. A produção de coca logo caiu . Dias depois que Morales e Linera chegaram a El Trópico, o presidente de esquerda do México, Andrés Manuel López Obrador , enviou um avião para resgatá-los, levando-os novamente para fora do aeroporto de Chimoré. Obrador disse mais tarde que as forças armadas bolivianas atacaram a aeronave com um foguete RPG momentos depois de decolar. Parece que o regime golpista apoiado pelo Reino Unido queria o presidente deposto – que serviu por 13 anos – morto. Morales credita a Obrador a salvação de sua vida.

Vila Tunari

Morales está de volta ao El Trópico agora, mas em circunstâncias muito diferentes.

Após um ano do “governo interino”, a democracia foi finalmente restaurada em outubro de 2020 e o MAS de Morales venceu as eleições novamente. O novo presidente Luis Arce, ex-ministro da Economia de Morales, assumiu o poder e Morales fez um retorno triunfante do exílio na Argentina.

Depois de percorrer grande parte do país a pé, Morales voltou a morar em El Trópico.

Ele se mudou recentemente para uma casa em Villa Tunari, uma pequena cidade que fica a apenas 32 quilômetros do aeroporto de Chimoré. Tem uma população de pouco mais de 3.000.

Para chegar lá, partindo de Cochabamba, a cidade mais próxima, são quatro horas na traseira de um dos micro-ônibus que saem a cada dez minutos. Na saída, você passa por Sacaba, cidade onde o regime massacrou 10 manifestantes no dia seguinte à impunidade dos militares.

À medida que a minivan se aprofunda no El Trópico, o significado de Morales e sua festa MAS se torna cada vez mais óbvio.

As casas de blocos de brisa com telhados de ferro corrugado, alojamento dos pobres do mundo, passam a ter murais com o rosto de Morales na lateral. Seu nome em maiúsculas – EVO – logo está em toda parte. Assim é a palavra MAS.

Tunari em si é uma cidade indígena tradicional e destino turístico, cercada por parques nacionais. A indústria do turismo voltou a crescer desde que a democracia foi restaurada.

Com El Trópico formando a espinha dorsal do apoio a Morales e ao MAS, foi submetido à repressão durante o regime golpista no poder. Por um período, o regime de Áñez desativou as máquinas bancárias da região, em um esforço para isolá-la completamente.

Mas Tunari está fervilhando de vida novamente agora. Ao longo de sua faixa principal, há filas de restaurantes movimentados de frango frito e peixe. Os ônibus estão bombeando fumaça no centro de transporte da cidade, enquanto hotéis e albergues se espalham pelas estradas laterais. Um rio turbulento cor de sépia corre ao lado da cidade. Parece a parada estereotipada de mochileiros latino-americanos.

'Parceiro Estratégico'

Chego a Tunari no final da tarde de sábado depois de um longo voo para Cochabamba e quatro horas de viagem de micro-ônibus.

A entrevista com Morales está marcada para segunda-feira, mas quando chego e ligo o Wi-Fi no meu telefone, recebo uma série de mensagens de sua assistente. Morales está quase terminando o dia e quer fazer a entrevista mais tarde naquela noite, em algumas horas. Ele também quer fazer isso em sua casa. Morales é notório por sua ética de trabalho.

Pouco tempo depois, meu colega que vai filmar a entrevista vem me buscar. No meio de uma tempestade tropical com lençóis de água caindo como tijolos, pegamos um tuk-tuk para a cidade e nos sentamos sob uma lona tomando café, esperando a ligação de seu assistente.

Eventualmente ele chega, e nós nos empilhamos em outro tuk-tuk e atravessamos as ruas secundárias da cidade antes de chegarmos às paredes de uma casa indefinida. Uma mulher vem ao nosso encontro e nos conduz para dentro. Entramos na sala, que está vazia, exceto por dois sofás. Mais tarde, descobri que esta é a primeira entrevista com um jornalista que Morales já fez em sua casa.

Consegui a entrevista por causa de uma investigação que escrevi em março de 2021, revelando o apoio do Reino Unido ao golpe que depôs Morales.

O Ministério das Relações Exteriores britânico divulgou 30 páginas de documentos sobre programas de sua embaixada na Bolívia. Estes mostraram que parecia ter pago a uma empresa sediada em Oxford para otimizar a “exploração” dos depósitos de lítio da Bolívia no mês seguinte à fuga de Morales do país.

Também mostrou que a embaixada do Reino Unido em La Paz atuou como “parceira estratégica” do regime golpista e organizou um evento internacional de mineração na Bolívia quatro meses após a derrubada da democracia.

A história viralizou na Bolívia. O ministro das Relações Exteriores, Rogelio Mayta, chamou o embaixador do país no Reino Unido, Jeff Glekin, para explicar o conteúdo do artigo e solicitou um relatório sobre as descobertas. A embaixada britânica em La Paz, capital da Bolívia, divulgou um comunicado alegando que o Declassified estava envolvido em uma “campanha de desinformação”, mas não forneceu evidências.

Industrializando a Bolívia

Jornalistas locais me disseram que Morales frequentemente menciona o artigo em seus discursos, então começo com isso.

“Apenas no ano passado, pela mídia, fomos informados de que a Inglaterra também havia participado do golpe”, ele me conta. Isso, continua ele, foi um “golpe contra nosso modelo econômico, porque nosso modelo econômico produziu resultados”.

Ele adiciona:

“É um modelo econômico que pertence ao povo, não ao império. Um modelo econômico que não vem do Fundo Monetário Internacional. Um modelo econômico que vem dos movimentos sociais.”

Morales continua: “Quando chegamos ao governo em 2006, a Bolívia era o último país da América do Sul em termos de indicadores econômicos e de desenvolvimento, o penúltimo país de toda a América”.

Nos 13 anos seguintes de seu governo, a Bolívia viveu seu período mais estável desde que declarou a independência em 1825, e alcançou um sucesso econômico sem precedentes, até elogiado pelo FMI e pelo Banco Mundial. Fundamentalmente, esse sucesso se traduziu em melhorias sem precedentes para os pobres da Bolívia.

“Nos primeiros seis anos, tivemos os maiores níveis de crescimento econômico de toda a América do Sul e isso foi por causa dessas políticas que vieram de movimentos sociais baseados na nacionalização”, diz Morales.

Ele fez parte da “ maré rosa ” dos governos de esquerda na América Latina nos anos 2000, mas seu modelo era economicamente mais radical do que a maioria. Em seu centésimo dia no cargo, Morales decidiu nacionalizar as reservas de petróleo e gás da Bolívia, ordenando que os militares ocupassem os campos de gás do país e dando aos investidores estrangeiros um prazo de seis meses para cumprir as exigências ou sair.

Morales acredita que foi esse programa de nacionalização que levou ao golpe apoiado pelo Ocidente contra ele.

“Continuo convencido de que o império, o capitalismo, o imperialismo, não aceitam que exista um modelo econômico melhor que o neoliberalismo”, ele me diz. "O golpe foi contra nosso modelo econômico... mostramos que outra Bolívia é possível."

Morales diz que a segunda fase da revolução – após a nacionalização – foi a industrialização. “A parte mais importante foi o lítio”, acrescenta.

A Bolívia tem a segunda maior reserva mundial de lítio, um metal usado para fabricar baterias e que se tornou cada vez mais cobiçado devido à crescente indústria de carros elétricos.

Morales lembra de uma viagem de formação à Coreia do Sul que fez em 2010.

“Estávamos discutindo acordos bilaterais, investimentos, cooperação e eles me levaram para visitar uma fábrica que produzia baterias de lítio”, diz Morales. “Curiosamente, a Coreia do Sul estava nos pedindo lítio, como matéria-prima.”

Morales disse que perguntou na fábrica quanto custou para construir a instalação. Disseram-lhe 300 milhões de dólares.

“Nossas reservas internacionais estavam crescendo”, acrescenta. “Eu disse naquele momento: 'Posso garantir US$ 300 milhões'. Eu disse aos coreanos: 'vamos replicar essa fábrica na Bolívia. Posso garantir seu investimento. ” Os coreanos disseram que não.

“Foi aí que percebi que os países industrializados só querem a nós latino-americanos para que possamos garantir a eles suas matérias-primas. Eles não querem que nos dê o valor agregado.”

“Os países industrializados só querem nós latino-americanos para que possamos garantir a eles suas matérias-primas.”

Nesse ponto, Morales resolveu começar a industrializar a Bolívia, revertendo meio milênio de história colonial.

A dinâmica imperial tradicional que mantinha a Bolívia pobre era que os países ricos extraíam matérias-primas, as enviavam para a Europa para serem transformadas em produtos, industrializando a Europa ao mesmo tempo, e depois as vendiam de volta à Bolívia como produtos acabados, a um preço de mercado. acima.

Com os depósitos de lítio do país, Morales estava convencido de que esse sistema estava acabado. A Bolívia não extrairia apenas o lítio. Também construiria as baterias. Morales chama isso de “valor agregado”.

“Começamos com um laboratório, obviamente com especialistas internacionais que contratamos”, conta. “Depois passamos para uma planta piloto. Investimos cerca de US$ 20 milhões e agora está funcionando. Todos os anos produz cerca de 200 toneladas de carbonato de lítio e baterias de lítio, em Potosí.”

Potosí é uma cidade no sul da Bolívia que se tornou o centro do império espanhol na América Latina após a descoberta de gigantescos depósitos de prata no século XVI. Chamada de “a primeira cidade do capitalismo”, estima-se que até 8 milhões de indígenas morreram na mineração do Cerro Rico de Potosí em busca de prata, toda ela destinada à Europa.

Morales continua: “Tínhamos um plano de instalar 42 novas plantas [de lítio] até 2029. Estimava-se que os lucros seriam de cinco bilhões de dólares. Lucros!”

“Foi aí que veio o golpe”, diz. “Os EUA dizem que a presença da China não é permitida, mas... ter um mercado na China é muito importante; também, na Alemanha. O próximo passo foi com a Rússia e depois veio o golpe.”

Ele continua: “No ano passado, descobrimos que a Inglaterra também havia participado do golpe – tudo pelo lítio”.

Mas Morales diz que a longa luta de seu povo pelo controle de suas próprias riquezas não é única.

“Esta é uma luta não apenas na Bolívia ou na América Latina, mas em todo o mundo”, diz Morales. “A quem pertencem os recursos naturais? As pessoas sob o controle de seu estado? Ou eles são privatizados sob o controle de transnacionais para que possam saquear nossos recursos naturais?”

Parceiros ou chefes?

O programa de nacionalização de Morales o colocou em rota de colisão com poderosas empresas transnacionais acostumadas à dinâmica imperial tradicional.

“Durante a campanha de 2005, dissemos que, se as corporações querem estar aqui, elas o fazem como parceiras, ou para prestar seus serviços, mas não como chefes ou donas de nossos recursos naturais”, diz Morales. “Estabelecemos uma posição política em relação às empresas transnacionais: conversamos, negociamos, mas não nos submetemos às empresas transnacionais.”

Morales dá o exemplo dos contratos de hidrocarbonetos assinados por governos anteriores.

“Nos contratos anteriores – contratos feitos por neoliberais – dizia literalmente 'o titular adquire os direitos sobre o produto na boca do poço'. Quem é o titular? A empresa petrolífera transnacional. Eles querem isso da boca do poço.”

Ele adiciona:

“As empresas nos dizem que quando está no subsolo é dos bolivianos, mas quando sai do solo não são mais os bolivianos. A partir do momento em que sai, as corporações transnacionais têm direito adquirido sobre ele. Então, dissemos, dentro ou fora, tudo pertence aos bolivianos.”

Morais continua:

“O mais importante agora é a receita de 100%, 82% para bolivianos e 18% para corporações. Antes era 82% para as empresas, 18% para os bolivianos, e o Estado não tinha controle sobre a produção – quanto produziam, como produziam – nada.”

Foi uma batalha difícil, acrescenta Morales, e algumas empresas foram embora.

“Respeitamos a escolha deles de sair”, diz Morales. “Mas dissemos que em vez de ir ao CIADI, qualquer reclamação legal seria feita na Bolívia. Essa foi outra batalha que enfrentamos, para que as reivindicações fossem tratadas em nível nacional porque é uma questão de soberania e dignidade.”

CIADI é a sigla em espanhol de ICSID, que é o Centro Internacional para Solução de Disputas de Investimento. Um ramo pouco conhecido do Banco Mundial, é o principal local supranacional que permite que corporações transnacionais processem estados por promulgar políticas que dizem infringir seus “direitos de investidor”. Na realidade, é um sistema que muitas vezes permite que as corporações anulem ou esfriem a formulação de políticas de estados soberanos – ou ganhem grandes somas em compensação. Este sistema de “arbitragem” viu uma empresa britânica levar a Bolívia aos tribunais. Em 2010, Morales nacionalizou a maior fornecedora de energia do país, a Empresa Eléctrica Guaracachi.

O investidor de energia do Reino Unido Rurelec, que indiretamente detinha uma participação de 50,001% na empresa, levou a Bolívia a outro tribunal investidor-estado, desta vez em Haia, exigindo US$ 100 milhões em compensação.

A Bolívia acabou sendo condenada a pagar a Rurelec US$ 35 milhões; após novas negociações, os dois lados acertaram um pagamento de pouco mais de US$ 31 milhões em maio de 2014. A Rurelec comemorou o recebimento deste prêmio com uma série de comunicados de imprensa em seu site. “Minha única tristeza é que demorou tanto para chegar a um acordo”, disse o CEO do fundo em comunicado. “Tudo o que queríamos era uma negociação amigável e um aperto de mão do presidente Morales.”

Condições de colocação

Desde a formação da Doutrina Monroe em 1823 – que reivindicou o Hemisfério Ocidental como a esfera de influência dos EUA – a Bolívia tem estado amplamente sob seu controle. Isso mudou pela primeira vez com o advento do governo Morales.

“Como Estado, queremos ter relações diplomáticas com todo o mundo, mas baseadas no respeito mútuo”, diz Morales. “O problema que temos com os EUA é que qualquer relação com eles está sempre sujeita a condições.”

Morales continua: “É importante ter o comércio e as relações baseadas no benefício mútuo, não na competição. E encontramos alguns países europeus que fazem isso. Mas acima de tudo encontramos a China. As relações diplomáticas com eles não são baseadas em condições.”

Ele acrescenta: “Com os EUA, por exemplo, seu plano econômico, o Millennium Challenge Corporation, se você quisesse acessá-lo, teria que, em troca, privatizar seus recursos naturais”.

“Com os EUA, por exemplo, seu plano econômico, o Millennium Challenge Corporation, se você quisesse acessá-lo, teria que, em troca, privatizar seus recursos naturais.”

A MCC foi um projeto do governo George W. Bush que buscava administrar a ajuda mais como um negócio. Liderada por um CEO, é financiada com dinheiro público, mas atua de forma autônoma e tem um conselho estilo corporação que inclui empresários especialistas em ganhar dinheiro. Os “pactos” de ajuda que assina com os países vêm com “ condições ” de política anexadas .

“A China não nos impõe nenhuma condição, assim como a Rússia e alguns países da Europa”, acrescenta Morales. “Então essa é a diferença.”

Uma janela para como o governo dos EUA tradicionalmente vê a Bolívia vem de uma conversa privada em junho de 1971 entre o presidente Nixon e seu conselheiro de segurança nacional Henry Kissinger.

“Kissinger: Estamos tendo um grande problema na Bolívia também. E-

Nixon: Eu entendi. [O secretário do Tesouro dos EUA, John] Connally mencionou isso. O que você quer fazer sobre isso?

Kissinger: Eu disse [ao vice-diretor de planos da CIA, Thomas] Karamessines, para iniciar uma operação, sem pressa. Até o embaixador de lá, que tem sido um moleque, agora está dizendo que devemos começar a brincar com os militares de lá ou a coisa vai por água abaixo.

Nixon: Sim.

Kissinger: Isso deve acontecer na segunda-feira.

Nixon: O que Karamessines acha que precisamos? Um golpe?

Kissinger: Veremos o que pudermos, se... em que contexto. Eles vão nos espremer em mais dois meses. Eles já se livraram do Peace Corps, que é um trunfo, mas agora eles querem se livrar da [Agência de Informação dos EUA] e dos militares. E não sei se podemos sequer pensar em um golpe, mas temos que descobrir qual é a situação do terreno. Quero dizer, antes que eles dêem um golpe, nós...

Nixon: Lembre-se, nós demos a esses malditos bolivianos aquela lata.

Kissinger: Bem, sempre podemos reverter isso. Então nós-

Nixon: Inverta isso.”

O “grande problema” na Bolívia de que Kissinger falava era Juan José Torres, um líder socialista que havia tomado o poder no ano anterior e tentava tornar o país independente.

O golpe norte -americano ocorreu dois meses após a conversa de Nixon e Kissinger e a posse do militar general Hugo Banzer. Torres foi para o exílio e cinco anos depois, em 1976, foi assassinado em Buenos Aires pela Operação Condor, uma rede terrorista de direita apoiada pela CIA que operava na América Latina na época.

Antes de Morales, Torres foi o último líder de esquerda na Bolívia.

A festa

O governo britânico apoiou efusivamente o golpe de 2019 na Bolívia, acolhendo calorosamente o novo regime e elogiando o potencial que abriu para as empresas britânicas ganharem dinheiro com os recursos naturais do país, principalmente o lítio.Em 14 de dezembro de 2019 – três semanas após o regime apoiado pelo Reino Unido ter realizado outro massacre de manifestantes – o embaixador britânico Jeff Glekin até organizou uma festa de chá inglesa com tema de Downton Abbey na embaixada britânica. O bolo de esponja Victoria foi servido.

“Lamentamos muito que os ingleses estivessem celebrando a visão de pessoas mortas”, diz Morales. “Claro, essa é a nossa história desde a invasão europeia de 1492.”

Ele acrescenta: “Respeitei alguns países europeus por sua libertação das monarquias, mas há uma continuação da oligarquia, da monarquia e da hierarquia, que não compartilhamos”. Morales diz que o novo milênio “é um milênio do povo, não de monarquias, nem de hierarquias, nem de oligarquias. Essa é a nossa luta.”

Ele acrescenta sobre os britânicos: “A superioridade é tão importante para eles, a capacidade de dominar. Somos humildes, pobres, essa é a nossa diferença. É condenável que não tenham um princípio de humanidade, de fraternidade. Eles são, em vez disso, escravos das políticas de como dominar.”

Sobre a relação com o Reino Unido, Morales disse: “Existem profundas diferenças ideológicas, programáticas, culturais, de classe, mas principalmente de princípios e doutrina”.

“Existem profundas diferenças ideológicas, programáticas, culturais, de classe, mas principalmente de princípios e doutrina.”

E acrescenta: “Há países em que, com sua política de Estado, sempre têm uma mentalidade de reprimir, isolar ou condenar, repudiar irmãos e irmãs que falam da verdade e defendem a vida e defendem a humanidade. Eu não aceito isso.”

Menciono que, quando entrei em contato com o Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido para minha investigação original, eles me disseram simplesmente que “não houve golpe” em novembro de 2019. O que Morales acha disso?

“É impossível compreender como um país europeu… em pleno século 21 tem a mentalidade de que isso não foi um golpe, não faz sentido.”

Ele adiciona:

“É uma mentalidade totalmente colonial. Eles pensam que alguns países são propriedade de outras nações. Eles acham que Deus os colocou lá, então o mundo pertence aos EUA e ao Reino Unido. É por isso que as rebeliões e as revoltas continuarão.”

Morales cresceu vendo os resultados de seu país ser propriedade de outros países. Criado em extrema pobreza , quatro de seus seis irmãos morreram na infância. Ele se formou como um “cocalero” (coletor de coca) e foi politizado pela “guerra às drogas” dos EUA na Bolívia. Tornou - se uma figura nacional depois de eleito líder do sindicato dos cocaleiros em 1996 .

'Uma Intimidação'

Quando o WikiLeaks começou a publicar telegramas diplomáticos dos EUA em 2010, revelou uma extensa campanha da embaixada dos EUA em La Paz para remover o governo de Morales. Há muito havia suspeitas, mas os telegramas mostravam ligações claras dos EUA com a oposição. Pergunto a Morales sobre Julian Assange, o fundador do WikiLeaks , que está agora em seu quarto ano dentro da prisão de segurança máxima de Belmarsh por expor essas e outras operações imperiais dos EUA.

“Às vezes o império fala em liberdade de expressão, mas no fundo são inimigos da liberdade de expressão”, diz Morales. “O império, quando alguém diz a verdade… é aí que a retaliação começa, como com Assange.”

Ele acrescenta: “Algumas pessoas... se levantam contra essas políticas porque sentem que é importante defender a vida, a igualdade, a liberdade, a dignidade. Então vem a retaliação.”

“Saúdo e admiro aqueles que, movidos por princípios de libertação para o povo, dizem a verdade”, diz Morales.

“Esta detenção do nosso amigo [Assange] é uma escalada, uma intimidação para que nunca sejam revelados todos os crimes contra a humanidade cometidos pelos diferentes governos dos Estados Unidos. Tantas intervenções, tantas invasões, tantos saques.”

Morales acrescenta: “Esta rebelião também inclui ex-agentes da CIA, ex-agentes da DEA que dizem a verdade sobre os Estados Unidos. A retaliação sempre vem.”

“A realidade é que isso não vai acabar, vai continuar”, continua Morales. “Então, ao nosso irmão [Assange] envio nosso respeito e nossa admiração. Espero que venham mais revelações para que o mundo possa se informar… de toda a criminalidade do mundo.”

“Esta detenção de nosso amigo Assange é uma intimidação, então todos os crimes contra a humanidade cometidos pelos Estados Unidos nunca são revelados.”

Morales acredita que a informação e a comunicação para as “pessoas que não têm voz” é a questão mais importante hoje. Atualmente, ele está trabalhando na construção de mídia independente na Bolívia.

“As pessoas sem muitos meios de comunicação enfrentam uma dura luta para se comunicar”, diz Morales. “Temos alguma experiência, por exemplo em El Trópico. Temos uma rádio, não temos uma audiência nacional, mas é muito escutada e acompanhada pela mídia de direita.” Eles seguem principalmente para encontrar linhas de ataque em Morales.

“Como seria bom se as pessoas tivessem seus próprios canais de mídia”, continua Morales. “Esse é o desafio que as pessoas têm. Essa mídia que temos, que é do império ou da direita na Bolívia, é assim em toda a América Latina. Defende seus interesses… e eles nunca estão com o povo.”

Ele adiciona:

“Quando, por exemplo, a direita comete um erro, nunca é revelado, é encoberto e eles se protegem. A mídia [corporativa] está lá para defender suas grandes indústrias, suas terras, seus bancos, e eles querem humilhar os povos bolivianos, os humildes do mundo”.

A América Latina tem sido o lar mundial do socialismo democrático. Pergunto a Morales se ele tem esperança para o futuro. “Na América do Sul, não estamos em tempos de Hugo Chávez, Lula, [Néstor] Kirchner, [Rafael] Correa”, diz.

Juntos, esses líderes progressistas pressionaram pela integração da América Latina e do Caribe, por meio de organizações como a União de Nações Sul-Americanas (UNASUL) em 2008 e a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC) em 2011.

“Descemos, mas agora estamos nos recuperando”, acrescenta Morales.

Eventos recentes apontam para outro ressurgimento da esquerda no continente. Morales aponta as vitórias recentes no Peru , Chile e Colômbia e a expectativa de retorno de Lula à presidência no Brasil em breve.

“Esses tempos estão voltando”, diz ele. “Precisamos consolidar novamente essas revoluções democráticas para o bem da humanidade. Tenho muita esperança.”

Ele continua: “Na política devemos nos perguntar: estamos com o povo ou estamos com o império? Se estamos com o povo, fazemos um país; se estamos com o império, ganhamos dinheiro.

“Se estamos com o povo, lutamos pela vida, pela humanidade; se estamos com o império, estamos com a política da morte, a cultura da morte, as intervenções e a pilhagem do povo. É isso que nos perguntamos como humanos, como líderes: 'Estamos a serviço do nosso povo?'”

“Na política devemos nos perguntar: estamos com o povo ou estamos com o império?”

Morales então traz à tona a invasão russa da Ucrânia. “Sinto que agora é hora de ver os problemas entre a Rússia e a Ucrânia … de fazer uma campanha internacional, globalmente, primeiro para explicar que a OTAN é – em última análise – os Estados Unidos.”

Ele acrescenta: “Melhor ainda uma campanha orientada em torno de como eliminar a OTAN. A OTAN não é uma garantia para a humanidade ou para a vida. Não aceito — aliás, condeno — como podem excluir a Rússia do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Quando os EUA intervieram no Iraque, na Líbia, em tantos países nos últimos anos, por que não foram expulsos do Conselho de Direitos Humanos? Por que isso nunca foi questionado?”

Ele acrescenta: “Temos profundas diferenças ideológicas com as políticas implementadas pelos Estados Unidos usando a OTAN, que são baseadas no intervencionismo e no militarismo”.

Ele termina: “Entre a Rússia e a Ucrânia querem chegar a um acordo e [os EUA] continuam provocando a guerra, a indústria militar dos EUA, que consegue viver graças à guerra, e provocam guerras para vender suas armas. Essa é a outra realidade em que vivemos.”

As guerras da água

Morales é o presidente mais bem-sucedido da história da Bolívia — e um dos mais bem-sucedidos da história da América Latina. Seu período como presidente também é indiscutivelmente o experimento sustentado mais bem-sucedido de socialismo democrático na história da humanidade. Isso é perigoso para as potências imperiais, que há muito alertam sobre a ameaça de um bom exemplo . Ele também chamou o tempo em 500 anos de domínio branco na Bolívia, trazendo o país para o mundo moderno pela primeira vez. A nova constituição de 2009 “refundou” a Bolívia como um estado “plurinacional”, permitindo o autogoverno dos povos indígenas da nação. Criou um novo Congresso com assentos reservados para os grupos indígenas menores da Bolívia e reconheceu a divindade da terra andina Pachamama em vez da Igreja Católica Romana.

“Os índios – ou os movimentos sociais – como é possível que eles possam liderar uma revolução?” Morales pergunta, personificando a tradicional elite branca boliviana e seus patronos imperiais. “Uma revolução democrática, baseada nos votos do povo, que elevou a consciência do povo e chegou até o governo.”

Ele acrescenta: “Ainda hoje tem gente que pensa 'temos que dominar os índios, mandar nos índios'. No interior da Bolívia essa é a mentalidade — 'são escravos, são animais, temos que erradicá-los'. É a nossa batalha para superar essa mentalidade.”

No caminho de volta para Cochambamba, uma movimentada cidade indígena que é a quarta maior da Bolívia, lembro que foi aqui que essa luta épica começou.

No início de 2000, as “Guerras da Água” de Cochabamba aconteceram depois que a empresa local de água foi privatizada e a empresa americana Bechtel aumentou drasticamente os preços, proibindo até mesmo a coleta de água da chuva. Dezenas de milhares de manifestantes lutaram contra a polícia nas ruas da cidade por meses.

“Chegar com poder político nos permitiu fechar a base militar dos EUA, expulsamos a CIA”

Os plantadores de coca da Bolívia, liderados por um congressista pouco conhecido chamado Evo Morales, juntaram -se aos manifestantes e exigiram o fim do programa de erradicação de suas plantações patrocinado pelos Estados Unidos.

Após meses de protesto e ativismo, em abril de 2000 o governo boliviano concordou em reverter a privatização. Uma revolução havia começado. O povo assumiu o poder cinco anos depois, revertendo 500 anos de domínio colonial na Bolívia.

No entanto, em 2022, o perigo ainda está à espreita. Os EUA e a Grã-Bretanha continuam trabalhando para colocar a Bolívia de lado, ao lado de seus compradores locais. Mas, neste país de maioria indígena, eles parecem ter encontrado seu par.

Morales me diz que a construção do poder sindical foi a base da revolução democrática, mas o mais importante foi chegar ao governo.

“Chegar com poder político nos permitiu fechar a base militar dos EUA, expulsamos a DEA, expulsamos a CIA. Aliás, o embaixador dos EUA que estava conspirando, que estava financiando o golpe de 2008 [tentativa], nós o expulsamos também.”

Ele faz uma pausa. “Não estamos falando apenas de antiimperialismo, estamos colocando o antiimperialismo em prática.”

Matt Kennard é investigador-chefe do Declassified UK. ele era um companheiro e, em seguida, diretor do Centro de Jornalismo Investigativo em Londres.

