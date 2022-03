Gabriel Boric, o ativista estudantil que se consolida como líder emergente da esquerda na América Latina

Apoie o 247

ICL

Da Agencia Regional de Noticias - A mochila que Gabriel Boric carregará nas costas a partir de 11 de março não é leve . Os olhos (e esperanças) de uma parcela significativa da esquerda latino-americana estarão especialmente atentos ao que acontece no Chile nos próximos quatro anos.

O panorama da esquerda regional mudou após sucessivas derrotas que consolidaram um ar de “mudança de época”, marcado pela vitória de Mauricio Macri na Argentina em novembro de 2015, as vitórias de Sebastián Piñera no Chile e Jair Bolsonaro no Brasil em 2018, a golpe contra Evo Morales na Bolívia e a derrota da Frente Ampla no Uruguai em 2019 pelas mãos de Luis Lacalle Pou .

Após a retirada nesse período de cinco anos, a situação parece mudar novamente. A esquerda voltou a governar na Argentina com Alberto Fernández e na Bolívia com Luis Arce, e Pedro Castillo no Peru e Andrés Manuel López Obrador no México também venceram as eleições. Além disso , Boric venceu na segunda rodada de dezembro de 2021 e este ano há expectativas para os possíveis triunfos de Gustavo Petro na Colômbia e Luiz Inácio "Lula" da Silva no Brasil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No entanto, o 'ciclo bórico' que se abre nesta sexta-feira tem singularidades no campo progressista regional, em termos de mudança geracional, paridade de gênero e até o simbolismo que o vincula a um processo inacabado como o empreendido pelo socialista Salvador Allende nos anos 70.

Além disso, sua liderança tem uma âncora indissociável com um processo de mobilização social que começou com os protestos estudantis de 2011 e culminou no “surto social” de 2019 e no posterior plebiscito de 2020 , que endossou o processo de reforma constitucional . correndo. Assim como Allende, Boric chega ao poder com o apoio de uma coalizão heterogênea de partidos, e é provável que seu governo também passe por momentos de tensão e conflito interno.

As origens e a mobilização estudantil

Boric (36 anos) vem do sul, da região de Magallanes e da Antártica chilena . Ele lembra que quando foi a Santiago do Chile para estudar direito, foi difícil para ele se adaptar e é por isso que ele sempre reivindica sua origem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Seu bisavô, Juan, chegou no final do século 19 da Croácia . Seu tio-avô Vladimiro foi o primeiro bispo diocesano de Punta Arenas , e seu pai, Luis, foi militante da Democracia Cristã.

Quando chegou à capital do país, matriculou-se na faculdade de direito da Universidade do Chile . Enquanto estudava na faculdade, foi assistente das cadeiras de História Institucional do Chile, Teoria da Justiça e Direito Internacional dos Direitos Humanos.

Nesse período teve uma militância estudantil ativa e foi uma das faces mais visíveis da mobilização estudantil de 2011 . Chegou a presidir a Federação Estudantil da Universidade do Chile, depois de vencer uma eleição contra a militante comunista Camila Vallejo .

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A carreira política e as primeiras decisões difíceis

As mobilizações estudantis o catapultaram para o cenário nacional do país e em março de 2014 assumiu o cargo de deputado que renovou nas eleições de 2017. Em 2018 fundou a Convergência Social, partido de esquerda que integra a Frente Ampla.

Como legislador, participou do "Acordo de Paz Social e da Nova Constituição", assinado em 15 de novembro de 2019 -um mês após o "surto social"- e que serviu de base para a convocação para a eleição de um Convenção Essa posição lhe custou críticas na Convergência Social interna, um conflito que terminou com a renúncia de 73 militantes, entre eles, o prefeito de Valparaíso, Jorge Sharp .

Colocar sua assinatura naquele documento foi uma das coisas mais difíceis que teve de fazer, reconheceu dois anos depois, já como candidato à presidência.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Apesar de em 2019 e 2020 ter declarado que não estava disposto a se candidatar, em 17 de março de 2021 seu partido, Convergência Social, o proclamou candidato à presidência do Chile. Poucos dias depois, acrescentou o apoio do partido da Revolução Democrática , cujo principal referente é Giorgio Jackson , um dos líderes mais próximos de Boric.

Embora não fosse o favorito na coligação interna Aprovar Dignidade - nome que homenageia o processo constituinte - foi a surpresa das primárias ao derrotar o candidato do Partido Comunista, Daniel Jadue . "Se o Chile foi o berço do neoliberalismo, também será sua tumba ", foram as primeiras palavras de Boric na noite de 18 de julho, já proclamado candidato presidencial.

O resto da história é conhecido. No primeiro turno, de 21 de novembro, obteve 25,8% dos votos (1.814.809 pessoas), resultado abaixo do esperado, mas no segundo turno conseguiu vencer o de extrema direita José Antonio Kast, com 55,8% dos votos. votos.

“O comando de campanha foi atingido por ficar em segundo lugar, era algo que não era esperado. No entanto, acho que o resultado acabou sendo importante para o que veio depois, porque mostrou que o perigo era real e que era preciso mobilizar. Foi isso que marcou o segundo turno: um sentimento de que era necessário mudar ou Kast se tornaria um governo ”, admitiu Sebastián Kraljevich, estrategista-chefe daquela campanha, em entrevista à ARN .

O caminho da moderação

Para vencer no segundo turno e evitar uma vitória da extrema-direita, Boric teve que fazer "viradas substantivas" e moderar seu discurso, diz Josefina Araos Bralic, pesquisadora do Instituto de Estudos da Sociedade (IES).

“Paralelamente à campanha contra Kast, Boric convoca a ex-Concertación, com quem antes mantinha relações bastante tensas, e ao mesmo tempo, paradoxalmente, se apropria de uma parte do discurso de Kast. Ele teve que moderar . Diminuiu o destaque de sua agenda 'sem fronteiras' para a questão migratória e passou a dar mais seguimento às demandas por segurança”, avalia o pesquisador.

Ele acrescenta: “Ele também começou a falar mais explicitamente sobre a necessidade de mudanças graduais, acalmando assim o mundo dos negócios. É uma história que modera e concilia um pouco com a história recente. O espírito passou a ser 'somos herdeiros de caminhos que outros começaram, que avançaram até onde puderam e agora temos que mudar mas nisso'”.

Essa tendência, segundo Araos Bralic, levou Boric à “moderação na história”, algo que também reflete sua capacidade política de compreender “a complexidade” da sociedade chilena. “ Ele entendeu que os projetos da esquerda devem ser capazes de incorporar mudanças e segurança, transformações e certezas . Isso está a seu favor e explica aquele certo ar otimista e esperançoso que o cerca. É um ar novo”, conclui o analista.

A aproximação entre os setores social-democratas da antiga Concertación e a comitiva de Boric não é um acontecimento menor para o campo progressista chileno. Uma revisão dos comentários feitos por jovens estudantes chilenos há mais de uma década nas redes sociais mostra a distância entre os dois mundos.

"(Ricardo) Lagos é terrivelmente arrogante, autorreferencial e um político do passado", escreveu Boric em sua conta no Twitter em março de 2011, quase dez anos antes de o ex-presidente chileno lhe dar seu apoio ao segundo turno. “ O que eu sou, qual é a minha história, meu passado, obviamente neste momento eu tenho que dizer Boric” foram as palavras usadas pelo ex-presidente Lagos para expressar seu apoio a Boric, que obviamente apreciou o gesto.

A síntese desta aproximação entre os setores exConcertación e Approve Dignidade pode ser vista na composição do gabinete. Além do sinal de gradualismo com a nomeação de Mario Marcel no Ministério da Fazenda, haverá três membros do Partido Socialista em lugares-chave: Maya Fernández no Ministério da Defesa, Carlos Montes na Habitação e Antonia Urrejola nas Relações Exteriores Ministério .

O Partido pela Democracia (PPD) será representado por Jeanette Vega no Ministério do Desenvolvimento Social, o Partido Radical (PR) por Marcela Hernando em Mineração, e o Partido Liberal (PL) por Juan Carlos García em Obras Públicas. A Democracia Cristã (DC), peça importante no ciclo da ex-Concertación, ficou de fora da montagem do gabinete de Boric, em que também pesava a necessidade de ter maiorias mais poderosas em um Parlamento a priori bastante adverso.

Essas dificuldades levaram Boric a adotar uma atitude mais moderada e gradualista , o que já lhe custou as primeiras críticas do Partido Comunista, por exemplo após a nomeação de Marcel como líder da equipe econômica.

Araos Bralic considera que essas tensões internas podem complicar os primeiros meses do governo de Boric, que terá que usar seu "nariz político" para lidar com essas situações. "Ele é habilidoso e por uma razão ele ganhou como ele fez", diz ele.

“Tudo vai depender de saber gerir e ler bem a realidade, com muita cautela, moderação e humildade. Com moderação não significa que você não possa realizar mudanças profundas, mas com a atitude de estar sempre atento para saber se está lendo a sociedade corretamente”, conclui.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: