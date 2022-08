Incêndio em dois tanques de petróleo deixa 1 morto, 17 desaparecidos e 77 feridos em Cuba

Apoie o 247

6/8/22 (Prensa Latina) - Chamas intensas continuam a surgir hoje da área queimada no terminal do superpetroleiro de Matanzas, no oeste de Cuba, onde unidades aéreas estão derramando água do mar sobre elas.

Três helicópteros da Força Aérea Revolucionária são aliviados no despacho da água, que estão transportando em um contêiner com capacidade de duas toneladas do líquido, de acordo com a televisão cubana, com cobertura especial.

Novas explosões foram ouvidas do local do incidente e longas línguas de fogo estão subindo, bem como muita fumaça negra cuja pluma é visível em outras províncias, incluindo o leste de Havana.

A operação em andamento visa evitar a propagação do incêndio, que provocou incêndios em dois grandes tanques de uma bateria de oito que armazenam petróleo bruto cubano e outros combustíveis.

O incidente começou no dia anterior quando um raio atingiu o tanque número 52 das instalações petrolíferas durante uma forte tempestade na capital provincial de Matanzas causou o incêndio.

Apesar dos esforços dos bombeiros, 17 dos quais estão desaparecidos, o incêndio também se espalhou para o tanque 51, que foi enchido até a capacidade.

Pelo menos 77 pessoas foram feridas e a primeira secretária do Partido Comunista em Matanzas, Susely Morfa, relatou em sua conta no Twitter a morte de um bombeiro.

Entre os feridos está o Ministro de Energia e Minas, Liván Arronte, que está recebendo atendimento médico no hospital provincial Faustino Pérez.

As mais altas autoridades do país, incluindo o presidente Miguel Díaz-Canel, visitaram o hospital para ver em primeira mão o estado dos feridos e para apoiar suas famílias.

Cuba e EUA coordenam ações para lidar com o incêndio

O Vice-Ministro das Relações Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, confirmou hoje que Havana e Washington estão coordenando ações para lidar com um incêndio na cidade de Matanzas.

O diplomata destacou que a administração norte-americana ofereceu assessoria técnica, que está nas mãos de especialistas cubanos para a devida coordenação,

Enquanto isso, na nação antilhana, estão sendo realizadas ações para conter as chamas em tanques na zona industrial de Matanzas.

Fernández de Cossío expressou sua profunda gratidão pelas condolências e expressões de apoio de organizações e indivíduos nos Estados Unidos pelo incidente na cidade cubana ocidental.

A embaixada de Washington em Cuba disse no Twitter que estava em contato com as autoridades cubanas sobre o incidente em Matanzas e esclareceu que a lei norte-americana autoriza as entidades e organizações norte-americanas a fornecer alívio e resposta a desastres na ilha.

A mensagem se refere às disposições do bloqueio econômico, comercial e financeiro imposto pelos Estados Unidos à ilha por mais de 60 anos.

Esta política impede Cuba de ter acesso a tecnologias com mais de 10% de componentes norte-americanos ou de estabelecer relações contratuais com empresas norte-americanas.

No sábado, o Presidente Miguel Díaz-Canel liderou uma reunião em Matanzas para coordenar a resposta ao desastre e a estratégia de recuperação.

Ele anunciou que Cuba estava esperando a ajuda de países irmãos com experiência em lidar com este tipo de desastre.

O incêndio deflagrou no terminal do superpetroleiro no porto de Matanzas e produtos químicos especiais são necessários para apagá-lo. Enquanto estas substâncias estão chegando ao país, forças especializadas estão tomando medidas para evitar que as chamas se espalhem.

Helicópteros da força aérea e aviões do Ministério dos Transportes estão pulverizando água do mar e areia sobre a área queimada para evitar que as chamas se espalhem para outras áreas onde também há tanques de combustível.

Além disso, foram colocadas barreiras físicas como corta-fogo para proteger a doca e os bairros próximos.

Na sexta-feira à noite, um incêndio deflagrou quando uma descarga elétrica de uma trovoada atingiu o 52º tanque de armazenamento de petróleo bruto na Base do Superpetroleiro Matanzas.

Apesar dos esforços, nas primeiras horas da manhã ocorreram novas explosões no local devido à extensão das chamadas para um segundo tanque de armazenamento de combustível, resultando em ferimentos, incluindo membros de uma equipe de imprensa.

Até o momento, 77 pessoas foram feridas, 17 estão desaparecidas e 800 pessoas foram evacuadas.

Primeira morte relatada

Um dos bombeiros que trabalhava para controlar o incêndio nos tanques de combustível desta cidade morreu aqui hoje, confirmou o primeiro secretário provincial do Partido Comunista de Cuba, Susely Morfa.

"Bombeiros corajosos que arriscaram suas vidas para controlar o fogo". Agora mesmo com a dor de perder um camarada; mas com grande força", escreveu a líder em sua conta no Twitter.

O ministro da saúde pública da nação caribenha, José Angel Portal, disse ao Prensa Latina que todo o sistema de saúde foi ativado para atender aos feridos no incêndio de uma base de tanques de combustível em Matanzas.

Ele ressaltou que 157 capacidades foram criadas de Camagüey a Pinar del Río para receber pacientes, dos quais 110 estão disponíveis em Havana.

Em Havana, os hospitais Calixto García, Miguel Enríquez e Luis Díaz Soto (conhecido como Naval) já começaram a receber pacientes.

Por sua vez, o diretor do hospital clínico-cirúrgico Calixto García, Miguel Emilio García, informou recentemente que, das oito pessoas feridas no incêndio de Matanzas que foram tratadas nesta instituição, quatro têm quase alta médica, enquanto três ainda estão em estado crítico e uma é relatada como sendo muito grave.

Ele explicou que há 31 leitos disponíveis nos cuidados intensivos e enfermarias de queimaduras nesta unidade de saúde para atender a mais pacientes vítimas do incêndio.

Duas brigadas médicas do território ocidental de Mayabeque com experiência em queimaduras chegaram a Matanzas juntamente com recursos médicos.

Além disso, seis celulares do Sistema Nacional Integrado de Emergência Médica (SIUM) estão reforçando o trabalho de emergência.

Da mesma forma, da província de Sancti Spiritus, foi relatado que o serviço de queimadas no Hospital Universitário Geral Camilo Cienfuegos continua pronto com recursos materiais e humanos para receber pacientes de Matanzas, se necessário.

Uma brigada médica também foi criada neste sábado no Hospital Clínico Cirúrgico Arnaldo Milián Castro de Villa Clara, a fim de partir para a província de Matanzas para prestar assistência médica, se necessário.

A equipe é formada por médicos e enfermeiros e cinco equipes do Sistema de Emergência Médica.

A principal instituição de saúde de Matanzas, o hospital Faustino Pérez, que cuidou dos feridos desde o primeiro momento, continua em alerta para a possível chegada de outras pessoas feridas no acidente, já que 17 pessoas ainda estão desaparecidas.

O incidente ocorreu na sexta-feira à noite quando uma descarga elétrica durante uma tempestade atingiu o 52º tanque de armazenamento de petróleo bruto na Base do Superpetroleiro Matanzas.

Outras explosões ocorreram nas primeiras horas da manhã no local, quando as chamadas se espalharam para um segundo tanque de armazenamento de combustível.

