Líder palestino com cidadania brasileira é detido por imigração panamenha

247 - O presidente do Instituto Brasil- Palestina (Ibraspal), Ahmed Shehada foi retido nesta quinta-feira (16), pela imigração do Panamá e teve o seu passaporte brasileiro recolhido, quando fazia conexão com destino a Bogotá, onde participaria de encontro da diáspora palestina na América Latina, informa o vice-presidente da entidade, Sayd Tenório.

Ahmed Shehada foi interrogado por agentes da inteligência panamenha (provavelmente com suporte da CIA e Mossad), que tentaram subtrair seu celular, sem sucesso.

Foram feitos contatos com autoridades brasileiras para que se prestasse apoio e assistência, já que ele é cidadão brasileiro e portava passaporte brasileiro.

Os ministros Alexandre Padilha e Paulo Pimenta acionaram o Itamaraty e a Embaixada brasileira no Panamá foi acionada. Ahmed Shehada foi deportado para o Brasil e aguarda voo para seu retorno a Brasília.

O Comitê Panamenho de Solidariedade com o Povo Palestino divulgou nota denunciando o caso, prestando solidariedade e exigindo a imediata liberação de Ahmed Shehada.

