Lula participa de cúpula sobre segurança alimentar com presidentes da América Latina

Rede Brasil Atual - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou nesta quarta-feira (5), por videoconferência, da “Cúpula de Segurança Alimentar e Nutricional”, com a participação dos presidentes: do México, Andrés Manuel López Obrador; da Argentina, Alberto Fernández; da Bolívia, Luis Arce; do Chile, Gabriel Boric; da Colômbia, Gustavo Petro; de Cuba, Miguel Díaz-Canel; de Honduras, Xiomara Castro; do primeiro-ministro de Belize, Johnny Briceño; da vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez; e do ministro de finanças de São Vicente e Granadinas, Camillo Gonsalves.

Em pauta, a discussão de soluções para a garantia da segurança alimentar, face aos desafios geopolíticos e ambientais presentes; e a dinamização do comércio regional latino-americano.

Lula parabenizou seu homólogo mexicano pela organização da Cúpula e frisou a necessidade de determinação política para superar o problema da fome. Ele citou a recriação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e do Bolsa Família, o Programa Nacional de Alimentação Escolar e a disposição do Brasil de compartilhar essas políticas públicas.

O presidente ressaltou ainda a necessidade de agregar valor às cadeias regionais de produção de alimentos e de combater subsídios agrícolas nos países mais ricos. “A fome é o resultado perverso de decisões políticas irresponsáveis e criminosas. O Brasil saiu do Mapa da Fome em 2014 graças a políticas implementadas desde 2003”, frisou.

