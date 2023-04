Lula promulga decreto para retomar participação do Brasil na Unasul

Apoie o 247

247 - O presidente Lula (PT) publicou, nesta quinta-feira (6), um decreto que promulga o Tratado Constitutivo da União de Nações Sul-Americanas (Unasul), retornando o Brasil ao grupo, informa o portal Metrópoles.

O decreto entrará em vigor somente a partir de 6 de maio e foi publicado em uma edição extra do Diário Oficial da União. Espera-se que a Unasul ressurja em sua composição original, contando também com as participações de Argentina , Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela.

>>> Lula anunciará volta do Brasil à Unasul e planeja cúpula de presidentes para maio

Jair Bolsonaro foi o responsável por tirar o Brasil do grupo criado em 2008. O ex-chefe do Executivo anunciou a retirada do país via Twitter em abril de 2019, poucos meses após tomar posse, alegando que seria melhor integrar o Fórum para o Progresso da América do Sul (Prosul).

A Unasul foi criada em 2008 com o objetivo de promover a integração e a cooperação política, econômica e social entre os países da América do Sul.

