Ministro do Interior do Uruguai rebate Bolsonaro, que vinculou aumento de homicídios com legalização da maconha

ARN - O ministro do Interior uruguaio, Luis Alberto Heber, criticou as declarações feitas na quinta-feira, 21, por Jair Bolsonaro, que vinculou o aumento dos homicídios no Uruguai à legalização da maconha, medida adotada em 2017.

“Claro que não concordo. Sobretudo porque a violência de muitos dos homicídios, principalmente aqui [em Rivera, cidade na fronteira com o Brasil], se deve à importação do crime organizado no Brasil, onde a maconha não é liberada. O que temos que preservar é o bom relacionamento. Por isso, às vezes o silêncio ou o cuidado com as palavras é o mais adequado, porque temos que manter o relacionamento com a Polícia brasileira”, disse o ministro Heber, uma das figuras de maior peso no governo de Luis Lacalle Pou.

Heber foi a Rivera no fim de semana devido a uma escalada de atos de violência registrados nos últimos dias, ligados a conflitos entre dois grupos do crime organizado: Os Manos e Os Tauras. Em outra parte de sua declaração à mídia, Heber disse que as declarações de Bolsonaro são uma "simplificação da situação" e propôs a criação de um "muro de contenção do crime" naquela área de fronteira, em coordenação com o governo brasileiro.

Em sua live semanal no Facebook, Bolsonaro havia dito que no Uruguai há uma “ explosão no número de homicídios, em grande parte por causa da maconha ”. "Sabemos que essas pessoas de esquerda, quase todas são a favor da liberação das drogas", continuou o chefe de Estado brasileiro, acrescentando que legalizar a maconha "não leva a lugar nenhum" "Só vai retroalimentar um sistema e levar à violência, levará a outros males e a tendência é que esse país caia em desgraça”, alertou.

No primeiro semestre de 2022, o Uruguai registrou 188 homicídios, um aumento de 39% em relação ao mesmo período do ano passado. No país, a taxa de homicídios é de 8,5 casos por 100 mil habitantes, enquanto no Brasil esse número chega a 21,65 homicídios, segundo dados do Atlas da Violência e do Ministério do Interior uruguaio.

