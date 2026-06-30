Múcio se reúne com Delcy Rodríguez e reforça apoio à reconstrução da Venezuela após terremotos

247 - O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, esteve nesta terça-feira (30) em Caracas para ampliar a cooperação humanitária do Brasil com a Venezuela após os terremotos que atingiram o país. A missão integra a resposta do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à tragédia e busca fortalecer tanto as ações emergenciais quanto o planejamento da reconstrução.

Além do ministro da Defesa, participaram da missão representantes da Caixa Econômica Federal e do Ministério das Cidades. A comitiva foi enviada por determinação do presidente Lula para identificar, em conjunto com o governo venezuelano, as principais necessidades da população atingida e definir novas frentes de cooperação.

Reuniões para ampliar a cooperação

Em Caracas, José Múcio reuniu-se com a presidenta encarregada da Venezuela, Delcy Rodríguez, para discutir a ampliação da assistência brasileira. Antes disso, também se encontrou com o ministro da Defesa venezuelano, Gustavo González López, para tratar de medidas voltadas tanto ao atendimento da emergência quanto às futuras ações de reconstrução.

Segundo o ministro, a missão tem como objetivo organizar o apoio brasileiro de maneira eficiente e coordenada. "O presidente nos mandou para que materializássemos a nossa mais absoluta solidariedade ao povo da Venezuela. Estamos aqui para ver onde é que nós podemos ajudar mais, fazendo uma coisa ordenada. Por isso o presidente nos mandou, os três, para que nós conversássemos e víssemos quais as prioridades nesse momento", afirmou José Múcio.

O ministro destacou que a atuação brasileira está dividida em duas etapas. "Nós temos dois momentos com este acontecimento. O primeiro é a emergência para salvar vidas, detectar onde estão os problemas. E o segundo é a reconstrução", afirmou.

A presença de representantes da Caixa Econômica Federal e do Ministério das Cidades permitirá avaliar iniciativas relacionadas à recuperação da infraestrutura urbana e habitacional, diante da situação de aproximadamente 60 mil pessoas desabrigadas.

Múcio também enfatizou que o compromisso do Brasil poderá ser ampliado conforme a evolução das necessidades. "Não estamos aqui para dizer que nossa ajuda seja só neste momento. Se precisar de mais médicos, se precisar de mais voluntários, se precisar de mais remédios... Em primeiro lugar é a absoluta solidariedade. O povo venezuelano e o povo brasileiro são irmãos", afirmou.

Purificadores reforçam operação humanitária

A agenda incluiu uma visita à base brasileira instalada em La Guaira, onde a delegação foi recebida pelo diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), Armin Braun, comandante da missão humanitária brasileira.

Durante a visita, José Múcio entregou ao governo venezuelano purificadores de água destinados ao atendimento das comunidades afetadas pelos terremotos, reforçando a estrutura da operação humanitária desenvolvida pelo Brasil.

Na sequência, acompanhado do ministro da Defesa da Venezuela, o ministro visitou o hospital de campanha da Marinha do Brasil montado em La Guaira para atender as vítimas do desastre.

Quinto voo amplia estrutura do hospital

A visita ocorreu no mesmo dia da decolagem do quinto voo da operação humanitária brasileira com destino à Venezuela. A aeronave partiu da Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, transportando equipamentos destinados à ampliação do hospital de campanha já instalado em La Guaira.

Com a expansão, a unidade passará a contar com capacidade para internar até 30 pacientes simultaneamente, além de um módulo infantil e outro destinado ao atendimento de possíveis pandemias. Também embarcaram 45 militares da Marinha do Brasil, que integrarão a equipe do hospital, cuja estrutura alcançará cerca de 900 metros quadrados e será operada por 93 profissionais.

Antes de seguir para Caracas, a aeronave realiza escala na Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos, para embarcar aproximadamente 5,5 toneladas de medicamentos e testes rápidos doados pelo Ministério da Saúde, materiais solicitados pelo governo venezuelano e que, segundo o Executivo federal, não comprometem os estoques do Sistema Único de Saúde (SUS). Com isso, o total de alimentos e insumos enviados pelo Brasil chega a 6,5 toneladas.

A operação também recebeu o reforço de dois técnicos da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), que levaram equipamentos capazes de localizar sinais de telefones celulares sob os escombros, auxiliando as equipes de resgate na busca por vítimas.

Operação mobiliza Força Aérea Brasileira

Coordenada pela Agência Brasileira de Cooperação (ABC), vinculada ao Ministério das Relações Exteriores, a operação humanitária brasileira utiliza aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB) para transportar equipes, equipamentos e insumos à Venezuela.

O primeiro voo partiu em 26 de junho levando 44 profissionais especializados em busca e salvamento. No dia seguinte, duas aeronaves transportaram o hospital de campanha da Marinha, equipes médicas, kits hospitalares e purificadores de água. O quarto voo chegou a Caracas em 28 de junho com mais 35 bombeiros dos estados de São Paulo e Minas Gerais para reforçar as operações em La Guaira.