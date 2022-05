Nicolás Maduro parabeniza Alberto Fernández por reativar os Conselho de Ministros da Celac

Apoie o 247

ARN - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, parabenizou nesta quinta-feira (19) seu homólogo argentino, Alberto Fernández, pela reativação dos Conselhos de Ministros da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) e disse que esta é a forma de fortalecer as relações na região.

Em declarações à Rádio Miraflores, o presidente destacou que o ministro da Cultura do país, Ernesto Villegas, esteve em Buenos Aires para participar da cúpula e ali destacou "as conquistas culturais" do país.

"Parabenizo o presidente Alberto Fernández da Argentina porque está reativando os Conselhos de Ministros da Celac. A Celac é o nosso caminho, nosso caminho é a América Latina e o Caribe, o caminho da união, inclusão, diversidade, tolerância , compartilhamento", enfatizou.

Para o presidente, com essas estratégias permanecem a “luta e história” que são a América Latina e o Caribe.

Enquanto isso, o governo argentino destacou a realização da 5ª Reunião de Ministros da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, realizada no Centro Cultural Kirchner, tendo o México como país convidado e onde a Argentina foi escolhida para ocupar a Presidência Pro Tempore durante este ano.

"O objetivo deste evento foi retomar a agenda cultural do bloco, bem como facilitar um espaço em que os ministros pudessem discutir iniciativas concretas para contribuir para o fortalecimento da integração regional", disse o governo argentino, destacando que entre os temas estava a atualização do plano de ação cultural da Celac, fortalecimento das indústrias culturais da região e diálogo regional.

