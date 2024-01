Número de mortos em conflito no Equador sobe para 13

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Agência Ansa - A onda de violência registrada no Equador por gangues criminosas já provocou a morte de 13 pessoas e deixou vários feridos e ao menos 70 presos, especialmente na província de Guayaquil.

Os números foram atualizados com base em fontes policiais e dados da administração local, citados pela imprensa local na tarde desta quarta-feira, 10, após o presidente equatoriano, Daniel Noboa, introduzir um estado de emergência.

continua após o anúncio

Segundo o jornal El Diario, as autoridades do país ainda não forneceram os números oficiais sobre as vítimas e violência. Ao todo, duas mortes foram registradas em Nobol, oito em Guayaquil e três no bairro Isla Trinitaria.

Enquanto isso, a polícia do Equador informou em suas redes sociais que o número de pessoas presas nas últimas 24 horas por ataques e atos de terrorismo subiu para 70.

continua após o anúncio

Por fim, a publicação indica que Guayaquil foi efetivamente o epicentro da violência, com 29 ataques a edifícios, incluindo cinco hospitais e o canal público TC Television, deflagrados por "um grupo de terroristas" que já foi detido.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: