Passeata em Caracas exige liberação dos ativos venezuelanos "sequestrados" no exterior (vídeo)

RT - Com uma marcha em Caracas, centenas de pessoas exigem a devolução de um avião de carga para fins humanitários pertencente à empresa venezuelana Emtrasur, uma subsidiária da companhia aérea estatal Conviasa, que está sendo mantida na Argentina, bem como outros bens estatais que os países aliados com os Estados Unidos estão mantendo "reféns" no exterior.

A manifestação faz parte do início de uma "grande campanha" de protesto chamada pelo governo venezuelano para denunciar o "sequestro" de seus bens no exterior, a imposição de sanções e a "perseguição criminal" contra o país, com a qual a Venezuela busca "resgatar o ouro em Londres", a aeronave mantida em Buenos Aires e a liberação da tripulação daquele avião que permanece "seqüestrado" pelas autoridades argentinas.

"A Venezuela marcha hoje, 9 de agosto, para a defesa e resgate de bens nacionais, ilegalmente retidos e seqüestrados. Nós os queremos de volta! Devolva o ouro, a Citgo, o avião e o dinheiro que pertence ao povo. Exigimos Respeito!" disse o presidente venezuelano Nicolás Maduro na terça-feira.

En la lucha contra la persecución criminal tenemos dos prioridades: recuperar el Oro en Londres, el Avión de Conviasa que pretenden robarnos y a su tripulación secuestrada en Argentina. Nos causa profunda indignación este robo descarado. ¡Basta de abusos contra Venezuela! pic.twitter.com/rAqVpxyQA2 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) August 9, 2022

Uma "grande campanha"

"Vamos articular uma grande campanha contra sanções, contra a perseguição criminal, pelo resgate do ouro em Londres e pelo resgate e liberação de nossos pilotos e do avião Conviasa que pertence à Venezuela e não vamos deixá-los serem roubados", disse Maduro na segunda-feira.

O líder venezuelano também expressou seu descontentamento com o governo de Alberto Fernandez na Argentina, pela situação irregular que as autoridades daquele país vêm mantendo há dois meses contra "a tripulação do Conviasa que está sendo mantida refém".

"Estamos muito zangados com o que está acontecendo na Argentina, muito zangados e muito indignados com o roubo do avião na Argentina, chega de abusos contra a Venezuela, chega!

#EnFotos Así se encuentran los alrededores de la Plaza Morelos, punto de concentración de la marcha del oficialismo que partirá hacia la Asamblea Nacional, esta vez para manifestar el rechazo a la retención del avión de Emtrasur en Argentina.

📸@ginettegm pic.twitter.com/PhI4Em0cYs — Unión Radio (@Unionradionet) August 9, 2022

Contra "abusos e ultrajes"

Desde as primeiras horas da manhã desta terça-feira, trabalhadores do setor de aviação e da população civil começaram a se reunir na Plaza Morelos em Caracas para iniciar a marcha que chegará à sede do Poder Legislativo para denunciar os "abusos e ultrajes" cometidos contra a Venezuela no exterior.

Entre as expressões das pessoas que participam da manifestação está o chamado à justiça e a liberação da tripulação do avião Emtrasur, bem como a devolução da aeronave que advertem que "está ilegalmente apreendida na Argentina".

#EnVideo📹| Desde el estacionamiento del Poliedro de Caracas, en La Rinconada, hombres y mujeres representantes del Sindicato de motorizadas y motorizados se suman a la gran marcha en defensa de nuestros Bienes Nacionales.#AlRescateDeNuestrosBienes pic.twitter.com/r9hxGfDvyn — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) August 9, 2022

Os presentes também denunciaram o "roubo" de ouro venezuelano no Reino Unido, que está sendo detido pelo Banco da Inglaterra, e exigiram a devolução de outras empresas venezuelanas no exterior, como a refinaria Citgo nos EUA, a empresa Monomeros na Colômbia e os recursos que foram congelados durante anos e depositados em bancos internacionais.

"Há 19 tripulantes, 14 venezuelanos e cinco estrangeiros que estão sendo detidos ilegalmente na Argentina, eles não estão sendo autorizados a sair e é por isso que exigimos sua libertação", disse César Pérez, presidente da Emtrasur, ao canal estatal VTV.

"Devolvam tudo o que nos roubaram", disse uma das pessoas presentes na marcha, onde também foram exibidos cartazes alusivos às "agressões" que foram realizadas contra a Venezuela e seus bens no exterior após a imposição de sanções norte-americanas.

As reivindicações foram replicadas em Buenos Aires, onde um grupo de manifestantes na segunda-feira protestou nas proximidades da Plaza de Mayo, em frente à Casa Rosada, sede da Presidência argentina, contra a retenção da aeronave e a libertação de seus tripulantes.

A indignação do governo venezuelano está crescendo. Na segunda-feira, Maduro afirmou que o avião de carga Emtrasur é um bem que pertence a seu país e que estava "dando a volta ao mundo prestando serviço humanitário". "A doutrina da soberania, da propriedade estatal, deve ser respeitada", disse ele.

O que aconteceu com o avião da Emtrasur?

Há mais de dois meses, as autoridades argentinas possuem um Boeing 747 de propriedade da Empresa de Transporte Aerocargo del Sur (Emtrasur), uma subsidiária da empresa aérea estatal venezuelana Conviasa.

A aeronave, fabricada nos EUA, foi inicialmente comprada pela empresa iraniana Mahan Air, que de acordo com as autoridades americanas está ligada ao Corpo de Guarda Revolucionário Islâmico Iraniano - Força Qods, que está listada como uma organização terrorista pelo Departamento de Estado. Foi posteriormente adquirida pela Conviasa.

O Departamento de Justiça dos EUA pediu ao Governo da Argentina que apreendesse a aeronave por suposta violação das leis de controle de exportação dos EUA.

#ENVIDEO l Se registra manifestación en contra de acción de #Argentina 🇦🇷 de espalda a los derechos de #Venezuela 🇻🇪 al detener el avión y la tripulación de Conviasa. pic.twitter.com/64kGQiYVzD — teleSUR TV (@teleSURtv) August 9, 2022

Caracas, por sua vez, argumentou que o avião de carga cumpriu "uma função fundamental na vida humanitária da Venezuela", assim como nos países caribenhos e africanos.

Na segunda-feira, a liderança do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV) advertiu que, aconteça o que acontecer com a aeronave, não será permitido deixar o país.

