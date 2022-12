Perseguida, família de Castillo se exila no México após golpe no Peru

Apoie o 247

ICL

TeleSur - No início da manhã de quarta-feira, o embaixador mexicano no Peru Pablo Monroy acompanhou a esposa do ex-presidente peruano Pedro Castillo, Lilia Paredes, em sua viagem ao México, onde ela residirá como refugiada política.

Na terça-feira, o governo da presidente Dina Boluarte deu ao embaixador mexicano 72 horas para deixar o país.

"O Peru declarou o embaixador mexicano Pablo Monroy persona non grata devido às repetidas expressões das mais altas autoridades daquele país, que constituem interferência em nossos assuntos internos e violam o princípio de não-intervenção", disse a Ministra das Relações Exteriores Ana Gervasi.

Além de confirmar que a administração Boluarte concedeu a Paredes e seus filhos um salvo-conduto para partir para o México, Gervasi enfatizou que a esposa de Castillo não é perseguida politicamente e está atualmente sendo investigada por um crime comum.

Escoltas de segurança acompanharam a esposa de Castillo desde a residência do embaixador mexicano no aeroporto Jorge Chávez, onde ela foi repreendida por vários passageiros que a chamaram de "patife".

O Ministro das Relações Exteriores do México, Marcelo Ebrard, descreveu na terça-feira a expulsão do Embaixador Monroy como uma decisão "infundada e repreensível" e assegurou que a administração do Presidente Andrés Manuel Lopez Obrador não mudará sua posição.

"A conduta de nosso embaixador foi vinculada à lei e ao princípio da não-intervenção", tweeted Ebrard a respeito da decisão das autoridades peruanas.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.