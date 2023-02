Poeta chileno Pablo Neruda morreu envenenado, aponta estudo

Apoie o 247

247 - Um estudo dos restos mortais do poeta chileno Pablo Neruda (1904-1973) revelou que o Nobel da Literatura morreu após ser envenenado. A informação foi divulgada pela família nesta segunda-feira (13). Sempre houve suspeita sobre a causa da morte do artista, mas a posição oficial era a de que o escritor morreu por conta de um câncer. Rodolfo Reyes, sobrinho de Neruda, foi quem divulgou as conclusões da análise. O estudo sobre a morte do poeta será publicado nesta quarta-feira (15), mostrou uma reportagem do Globo

Oficialmente, Neruda morreu vítima de um câncer de próstata aos 69 anos no dia 23 de setembro de 1973, 12 dias depois do golpe militar comandado por Augusto Pinochet que derrubou o governo do presidente Salvador Allende, de quem o escritor era próximo.

De acordo com Reyes, teste apontaram a presença da bactéria Clostridium botulinum em grande quantidade no organismo de Neruda, o que seria um indicativo de envenenamento. "Encontramos a bala que matou Neruda e estava em seu corpo. Quem disparou? Descobriremos em breve, mas não há dúvida de que Neruda foi morto por intervenção direta de terceiros", disse Reyes à agência Efe.

