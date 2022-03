Primeiras medidas de Gabriel Boric incluem teto salarial e restrição à contratação de parentes no governo

Apoie o 247

Da Agencia Regional de Noticias - O novo governo de Gabriel Boric preparou duas instruções que estabelecem tetos salariais e a restrição de contratação de familiares no novo governo.

As medidas visam os salários honorários dos funcionários de La Moneda, sede do governo chileno, e os chamados cargos de confiança exclusiva, informou o La Tercera na quarta-feira.

Em relação às pessoas contratadas a título oneroso, não podem ultrapassar 50% ou 65% — no caso de serem funcionários com pós-graduação e pelo menos 15 anos de experiência no serviço público — do salário do subsecretário de cada ministério. Hoje, um vice-secretário ganha cerca de US$ 7.000.

O documento, que foi cedido pelo jornal da manhã, aponta as "regras de austeridade e transparência na contratação de pessoal (...) dentro da Administração do Estado que permite reduzir as lacunas atuais, estabelecendo limites aos rendimentos elevados".

Por outro lado, para cargos de confiança exclusiva, será restringida a contratação de familiares do terceiro ao quarto grau de consanguinidade, inclusive concubinas.

“Há uma enorme desconfiança nas instituições em que vivemos, é necessário não só cumprir rigorosamente a lei em vigor, mas também estar atento aos flancos que a atual regulamentação deixa e prevenir possíveis riscos que prejudiquem ainda mais a confiança das pessoas no Estado", acrescenta o documento.

Boric assume nesta sexta-feira como chefe do Estado chileno como um dos principais líderes emergentes de esquerda na América Latina.

