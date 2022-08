Primeiro-ministro do Peru renuncia pelo Twitter

Apoie o 247

Reuters - O primeiro-ministro do Peru, Aníbal Torres, disse nesta quarta-feira pelo Twitter que apresentou sua renúncia ao presidente Pedro Castillo alegando "razões pessoais".

A renúncia ocorre no momento em que Castillo passa por uma tempestade política em meio a várias investigações sobre suposta corrupção no entorno do governo. Essa situação afundou a popularidade do presidente, após chegar ao poder há um ano.

Castillo enfrenta cinco investigações criminais diferentes, inclusive uma por suposta obstrução de Justiça.

