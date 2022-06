Quem é Gustavo Petro, o novo presidente da Colômbia?

Com 62 anos, Petro, atualmente senador, já foi guerrilheiro do M-19 e prefeito da capital, Bogotá edit

ARN (Agência Regional de Notícias) - Na terceira tentativa de se tornar presidente, ele conseguiu. Neste domingo, Gustavo Petro venceu no segundo turno com 50,5% dos votos contra o empresário Rodolfo Hernández, que recebeu 47,2%.

Petro, 62 anos, é uma das principais figuras da esquerda colombiana que até agora nunca governou o país.

Tornou-se militante do Movimento Guerrilheiro Urbano 19 de abril (M-19) em 1977 e passou a usar o pseudônimo "Comandante Aureliano" em homenagem ao Coronel Aureliano Buendía, personagem do romance "Cem Anos de Solidão" de Gabriel García Márquez. . Em 1985 ele foi capturado e condenado por posse ilegal de armas e conspiração. Ficou detido até 1987 e, após sua libertação, participou de negociações para soluções pacíficas, embora nunca tenha desempenhado um papel de liderança dentro da estrutura do M-19.

Após a libertação da prisão, ele completou seus estudos em Economia em universidades no exterior.

Foi prefeito de Bogotá entre 2014 e 2015, esteve na Câmara dos Deputados (1998-2006) e foi senador da República duas vezes (2006-2010 e de 2018 até o presente).

Petro se define como social-democrata ou esquerdista moderado, mas seus adversários políticos mais furiosos - o núcleo duro do "uribismo" - não acreditam nele. Como seu nome se tornou uma verdadeira opção de alternância, a direita colombiana o acusa de supostas ligações com o "castrochavismo" e com o governo de Nicolás Maduro.

Nessa campanha, procurou aproximar sua pregação dos setores juvenis - que tiveram papel fundamental nos protestos contra o presidente Iván Duque - e de questões mais ligadas a uma centro-esquerda moderna, como energia limpa, proteção ambiental, direitos iguais e até a defesa dos animais.

Ele também se concentrou na capacidade de gestão, embora sua gestão como chefe da Prefeitura de Bogotá tenha sido amplamente criticada e tenha tido momentos de grande polêmica em questões como mobilidade, segurança cidadã e uma controversa implementação do sistema de coleta de lixo. Petro foi até mesmo afastado do gabinete do prefeito pelo procurador Alejandro Ordóñez, em março de 2014, embora tenha conseguido retornar um mês depois devido a decisões a seu favor da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e do Conselho de Estado.

A vice

Um parágrafo separado é para a companheira de chapa de Petro, Francia Márquez. O futuro vice-presidente é uma figura em ascensão na política colombiana. Aos 40 anos, nascida em Cauca, essa mulher negra, mãe de dois filhos que criou sozinha, feminista, defensora dos direitos humanos e ambientalista (recebeu um prêmio por isso), é a representação das bases sociais que podem lhe dar o apoio final para Petro ganhar a eleição.

