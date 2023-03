Terremoto atinge Equador, Peru, Chile e México

Apoie o 247

247 - Equador, Peru, Chile e México foram atingidos por un terremoto neste sábado (18). O primeiro tremor ocorreu no Equador às 12h12 locais (16h12 de Brasília) e teve seu epicentro no município de Balao, a cerca de 140 km do porto de Guayaquil, e a uma profundidade de 44 km.

O terremoto no Peru teve menos intensidade (cerca de 4,5), atingindo a costa norte e central. Até o momento, não foram notificadas vítimas nem danos significativos.

No México, o abalo foi de magnitude 3,3 e notado a 12 km a noroeste do município de Uruapan, às 13h do horário local (16h de Brasília).

No Chile, o terremoto de magnitude 4,6 foi sentido às 17h locais na comuna de Sierra Gorda (mesmo horário de Brasília).

O Instituto Oceanográfico e Antártico da Marinha do Equador afirmou que o tremor "não reúne as condições necessárias para gerar um tsunami" no Pacífico, informa o UOL.

