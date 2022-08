Venezuela e Colômbia vão reestabelecer cooperação militar, diz ministro da Defesa

Há uma expectativa de uma possível viagem de Maduro a Bogotá no próximo final de semana para oficializar acordos com o novo governo colombiano edit

Sputnik - O reestabelecimento das relações diplomáticas entre Caracas e Bogotá diante da chegada de Gustavo Petro à presidência da Colômbia deve desde já restaurar a cooperação militar entre os países, segundo o Ministério da Defesa da Venezuela.

O ministro da Defesa venezuelano, Vladimir Padrino López, afirmou nesta terça-feira (9) que o presidente Nicolás Maduro o orientou a retomar as relações militares com o país vizinho. A declaração foi dada durante cerimônia de mudança de postos na Força Armada Nacional Bolivariana (FANB).

"Recebi instruções de Nicolás Maduro para entrar em contato imediatamente com o Ministério da Defesa da Colômbia para restaurar nossas relações militares", disse Padrino López.

"Cabe destacar que ao reconstruir este grande vínculo entre os países irmãos, os laços bilaterais são significativamente fortalecidos em perfeita união e fraternidade, mantendo vivo o legado de independência de justiça, igualdade e amor, do pai da nação e gênio da América Simón Bolívar, com o fim de iniciar um novo processo positivo e revolucionário de total benefício para ambos os povos", diz a Defesa venezuelana em nota.

O anúncio de Padrino vai na mesma direção de outros gestos de aproximação realizados nas últimas semanas pelos governos vizinhos. Os ministros de Relações Exteriores dos dois países se reuniram no final de julho para firmar compromissos de entendimento.

Há uma expectativa de uma possível viagem de Maduro a Bogotá no próximo final de semana para oficializar acordos com o novo governo colombiano, que tomou posse no último domingo.

A chegada de Petro à presidência da Colômbia promoveu uma reviravolta nas relações entre os países, que estavam bastante tensionadas — e oficialmente rompidas — nos últimos anos. Caracas acusava o governo do ex-presidente Iván Duque de se aliar aos Estados Unidos para desestabilizar Maduro e de proteger fugitivos condenados no país vizinho.

