Venezuela espera que "todas as sanções" dos EUA sejam retiradas, diz vice-presidente

Reuters - A vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, disse nesta terça-feira que seu governo espera que a decisão dos Estados Unidos de aliviar algumas sanções contra o país, uma vez que um diálogo político fundamental será retomado em breve, abra caminho para uma retirada total das restrições impostas ao país.

Rodríguez também disse que o governo do presidente Nicolás Maduro confirmou as notícias de que os EUA planejam autorizar as empresas petrolíferas a iniciar negociações com o objetivo de retomar ou expandir as operações na Venezuela.

