Xiomara Castro comemora 100 dias de governo progressista em Honduras

ARN - A presidente de Honduras, Xiomara Castro, falou neste domingo na rede nacional para prestar contas de seus primeiros 100 dias à frente do país e enfatizou que lidera "o primeiro governo do povo" em sua história recente.

Da mesma forma, o presidente reconheceu os problemas de pobreza do país e ressaltou que cabe ao governo “construir uma nova sociedade” em que a desigualdade seja reduzida.

Castro assegurou que seu país foi subjugado "por uma ditadura violenta das drogas" que "entregou todo o Estado à oligarquia".

"Além das caracterizações superficiais com que tentaram nos desqualificar, iniciamos o primeiro governo do povo que nossa história recente conheceu", ressaltou.

O presidente assumiu o cargo em 27 de janeiro, substituindo Juan Orlando Hernández (2014-2022), que foi extraditado para os Estados Unidos em 21 de abril em um avião da Agência Antidrogas dos Estados Unidos (DEA), onde será julgado por acusações relacionadas a drogas. tráfico e uso de armas.

A chegada do presidente ocorreu em meio a uma crise política e administrações anteriores cujas eleições eram duvidosas. De fato, a própria presidente disse em seu discurso que eles sabem “com certeza” que venceram as eleições de 2013 e 2017, então “o povo nunca errou”, mas sim “eles os enganaram com dinheiro do narcotráfico”.

"Todos os dias descobrimos novos truques para evitar mudanças, mas avançamos, vencemos e vamos continuar a conquistar vitórias. Este modelo de privatização que estou a enfrentar vive a sua fase mais selvagem que destrói tudo", sublinhou.

Além disso, argumentou que "é inútil" crescer oito pontos nas áreas de maior desenvolvimento empresarial "se a pobreza ou a miséria aumentarem 10 ou 15 vezes".

“Cabe a nós construir uma nova sociedade, um processo que só é possível se desmantelarmos as estruturas ultrapassadas que são escolas de corrupção”, enfatizou.

Castro considerou que do próprio Estado "foi organizado um cartel" que operava para financiar a fraude eleitoral e uma reeleição ilegal (referindo-se ao seu antecessor).

Sobre sua gestão, destacou que "um milhão e 300 mil famílias" recebem energia gratuita em suas casas e que os combustíveis estão sendo subsidiados.

Ele também se concentrou na lei de anistia que permitiu "o retorno à pátria" de dezenas de hondurenhos que foram "perseguidos sem qualquer justificativa pelos tiranos do regime ditatorial que governou nos últimos tempos".

Agora, Castro assegurou que "não haverá mais segredos" e que recebeu um "país em ruínas" que será reconstruído com respeito ao meio ambiente, direitos humanos e justiça.

“O futuro é nosso, nada é imutável, a história é feita pelo povo, é dialética e tende sempre à libertação dos mais negligenciados”, concluiu.

