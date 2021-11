Colômbia reforçará fronteira com Venezuela usando 'drones, sensores' e 'patrulha', diz ministro

O ministro da Defesa da Colômbia informou que será aumentada a vigilância da fronteira com a Venezuela, cujo líder acusou de realizar operações agressivas no país vizinho edit

Sputnik - A Colômbia reforçará o controle fronteiriço com a Venezuela com novos sistemas e vigilância, anunciou na quinta-feira (18) Diego Molano, ministro da Defesa da Colômbia.

Se revitaliza el plan de control de la frontera con Venezuela. Tenemos un nuevo sistema de vigilancia con drones, sensores, patrullaje y control del río Catatumbo. Próximamente entregaremos botes de bajo calado. pic.twitter.com/MOGuVvJOsK — Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) November 18, 2021

É revitalizado o plano de controle da fronteira com a Venezuela. Temos um novo sistema de vigilância com drones, sensores, patrulha e controle do rio Catatumbo. Em seguida, entregaremos barcos com calado baixo.

Logo antes de enviar o tweet o ministro participou de uma audiência pública da Comissão Segunda da Câmara dos Representantes colombiana, na cidade de Cúcuta, com o objetivo de analisar a situação de segurança na fronteira.

"Na Venezuela há um regime como o do [presidente Nicolás] Maduro, que protege grupos armados ilegais, como os são as dissidências das FARC [Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia] e o ELN [Exército de Libertação Nacional], com suas cabeças lá, e planejam, financiam e desenvolvem atividades de terrorismo que procuram imediatamente executar contra os colombianos, inclusive contra o presidente da República", afirmou Molano.

Em 6 de novembro, Daniel Palacios, ministro do Interior da Colômbia, informou que foi capturado "Aurelio", o apelido do suposto autor de um atentado de 25 de junho contra Iván Duque, presidente do país.

No início de outubro o ministro da Defesa colombiano revelou que seriam destacados 14.000 militares para a zona fronteiriça com a Venezuela, para obter "mais controle" sobre uma zona em que há grande trânsito bilateral.

Caracas tem negado declarações de apoiar grupos armados ilegais e realizar operações contra cidadãos da Colômbia, e acusa Bogotá, por sua vez, de treinar grupos paramilitares com o objetivo de executar atentados desestabilizadores e golpes de Estado na Venezuela. Um dos exemplos de tais ações seria a Operação Gedeon, uma tentativa de invasão marítima que falhou em maio de 2020 e foi negada por Bogotá.