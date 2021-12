FAO alerta para aumento de 30% da fome na América Latina e no Caribe em um ano

A América Latina e o Caribe é a região do mundo com o maior aumento da insegurança alimentar edit

Apoie o 247

Clube de Economia

TeleSur - A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO) revelou nesta terça-feira que a fome na América Latina e no Caribe atingiu a maior taxa desde 2000, já que no período 2019-2020 registrou um aumento de mais de 30 por cento, o que significa que Mais 13,8 milhões de pessoas passam fome na região.

O representante regional da FAO, Julio Berdegué, destacou que entre 2014 e 2020 a fome aumentou na América Latina em quase 79 pontos percentuais.

Da mesma forma, no período 2019-2020, devido à influência da crise econômica causada pela pandemia de Covid-19, a fome afetou cerca de 59,7 milhões de pessoas na América Latina e no Caribe, mais de nove por cento do total no continente.

PUBLICIDADE

A FAO também detalha que pelo menos quatro em cada dez pessoas, o que equivale a cerca de 267 milhões, sofreram de insegurança alimentar moderada ou grave.

Nesse sentido, esse número de pessoas supera em 60 milhões o registrado pela FAO em 2019, o que reflete um aumento de nove por cento, o maior entre todas as regiões do mundo.

PUBLICIDADE

O relatório fornece dados sobre a desigualdade social que corrobora a existência de um grande fosso entre homens e mulheres e é que em 2020, com o agravamento da crise, cerca de 41,8 por cento das mulheres da região sofriam com a desigualdade alimentar enquanto 32,2 por cento dos homens, (quase 10 por cento menos) sofreram com esse mal.

A América Latina e o Caribe precisam urgentemente colocar em prática planos de ação que gerem um despertar de sua economia a partir da integração e da colaboração entre os países da região (muitos ricos em minerais e matérias-primas).

PUBLICIDADE

Internamente, os esforços devem se concentrar na redução da diferença entre ricos e pobres; criar empregos seguros, uma vez que a insegurança e a instabilidade do emprego são outros males que assolam o continente; Promover o desenvolvimento do mercado nacional, estimulando a criatividade, a autogestão e a autonomia.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: