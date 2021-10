Militares veteranos ocupam Congresso da Guatemala e exigem indenizações por massacres da guerra civil (vídeo)

Eles exigem indenizações pelas missões realizadas durante a guerra civil no país nos anos 1980. Os militares foram financiados e cometeram diversos massacres para conter a revolução que ocorria no país na época edit

247 - Militares aposentados invadiram o Congresso da Guatemala exigindo indenizações pelas missões realizadas durante a guerra civil no país nos anos 1980. Os militares foram financiados e cometeram diversos massacres para conter a revolução que ocorria no país na época.

Os parlamentares e funcionários administrativos estão presos dentro do prédio. Mais cedo, os militares ameaçaram tomar conta do aeroporto, segundo o jornalista Rei Gómez no Twitter.

#URGENTE | Militares retirados toman Congreso de #Guatemala. Exigen indemnización por el trabajo que realizaron durante el conflicto armado interno en los años 80. Congresistas y personal administrativo atrapados en las instalaciones. Habrían amenazado con tomar el aeropuerto. 👇🏾 pic.twitter.com/AYJp7rSBcZ

