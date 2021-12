Brasil pode perder Lula para Argentina

Apoie o 247

Enquanto o presidente brasileiro segue preso no subterrâneo da sua existência agredindo jornalistas, disseminando mentiras, destruindo a economia, o ex-presidente Lula segue pelo mundo tentando limpar a sujeira deixada por ele.

Depois de aplaudido no Parlamento Europeu, Lula, a pedido do Presidente da França, Emmanuel Macron, teve encontro com o mandatário francês. O Estadista Lula também atendeu ao pedido do principal candidato de oposição e também o encontrou, porque todos querem ficar ‘bem na fita’.

Na sequência Lula foi para a Argentina e, assim que chegou em Buenos Aires, concedeu entrevista ao canal IP Notícias, tendo sido recebido como celebridade pelos funcionários da emissora.

No dia seguinte, 10 de dezembro, Lula participou de ato pelo Dia da Democracia, data que marca o fim da ditadura e o retorno e a consolidação do regime democrático naquele país.

O Ato foi realizado na Praça de Maio, em palanque montado em frente à Casa Rosada. Lula dividiu o microfone com o ex-presidente do Uruguay, Pepe Mujica; com a vice-presidente, Cristina Kirchner e o presidente Alberto Fernández.

A viagem de Lula à Argentina confirmou o imenso carisma do ex-presidente também fora do Brasil. Vários vídeos mostram o carinho do povo argentino com nosso ex-metalúrgico.

Lula foi ovacionado durante a sua fala na Praça com o grito de ‘ohh, Lula, a volver, a volver’, ao que Cristina, voltando-se para Lula disse: “Olha, companheiro, não é que eu preveja nada, mas cada vez que cantaram isso, não erraram”.

Se o nome de Lula fosse colocado em uma lista de candidatos para presidente da Argentina, ou de algum outro país da América latina, Europa ou África, não tenho dúvidas de que estaria na liderança.

Enquanto isso, parece cena de filme do Borat, o presidente Bolsonaro foi fotografado em um ponto de ônibus, no Aterro do Flamengo, na tarde de segunda-feira, em atitude esquizofrênica e suspeita.

“Ohh, Lula, a volver, a volver”

