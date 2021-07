24J: Milhares protestam contra Bolsonaro no Brasil e no mundo (acompanhe ao vivo)

Manifestações pelo impeachment de Jair Bolsonaro já ocorrem em dezenas de cidades no Brasil e no exterior na manhã deste sábado (24). Acompanhe ao vivo a cobertura das manifestações na TV 247 edit

247 - Manifestações pelo impeachment de Jair Bolsonaro ocorrem em dezenas de cidades no Brasil e no exterior na manhã deste sábado (4). Os atos denunciam a ação genocida do mandatário, que ignorou as mais de 500 mil mortes em decorrência da Covid-19, além de promover o regresso do país ao mapa da fome.

Segundo os organizadores das manifestações, as ameaças do general Braga Netto à democracia aumentam a disposição de luta dos movimentos sociais.

Acompanhe ao vivo a cobertura das manifestações na TV 247:





Confira abaixo vídeos e imagens das manifestações:

Dublin

Dublin (Photo: Dublin)

Los actos comenzaron dese muy temprano en todo el mundo. 🌏 Imagenes desde Alemania, Austria, España y Portugal. Fotos: Andres Amaral, @RedeInfoA, @JaneiseM Y @C_Andorinha pic.twitter.com/zY4kleA1H5 July 24, 2021









Belém

Belém acordou e já esta nas ruas mandando seu recado : Fora Bolsonaro Genocida



Vídeo @brunooluccaa #24jforabolsonaro #24j pic.twitter.com/8Eaf92w6Dv — Mídia NINJA (@MidiaNINJA) July 24, 2021









Nova Morada- CE

Nova Morada (Photo: Nova Morada)

Brasil profundo contra Bolsonaro!



Em Itamaraju, no extremo sul da Bahia, centenas de pessoas foram as ruas essa manhã protestar contra Bolsonaro. A ação envolve movimentos sociais, sindicatos e outros grupos. ⠀

⠀#24JForaBolsonaro #QuarentenaSemTerra#24j



Via @MST_Oficial pic.twitter.com/AFNTCTYMpA — Mídia NINJA (@MidiaNINJA) July 24, 2021

🚩 #24JForaBolsonaro | Jaraguá do Sul/SC



Poesia e mística também são formas de se manifestar contra o governo genocida de Bolsonaro. Em Jaraguá do Sul (SC), Gelson Bini, contador de histórias, fez uma perfomance durante o ato na Praça Ângelo Piazera.



Créditos: Sérgio Homrich pic.twitter.com/vkQp1p8lHL — Brasil de Fato (@brasildefato) July 24, 2021

Em Cachoeira, no Recôncavo Baiano!



No dia da Agricultura Familiar lembramos que os agricultores e agricultoras não receberam nenhum recurso emergencial para a produção de alimentos!#24JForaBolsonaro #24JPovoNasRuas



Imagens: MPA Bahia pic.twitter.com/C0vyeY2mwN — Brasil de Fato (@brasildefato) July 24, 2021









