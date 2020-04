350 mil famílias ficam isentas da conta de energia no Pará

A medida vale para os paraenses que tenham Cadastro Social e consumam até 100 kilowatt (kW), por mês, ficando sob responsabilidade do governo do Pará o pagamento dessas tarifas edit

247 - O governador do Pará, Helder Barbalho, anunciou nesta sexta-feira, 3, que 350 mil famílias de baixa renda do Estado ficarão isentas do pagamento da conta de luz durante a pandemia do coronavírus. A medida vale para os paraenses que tenham Cadastro Social e consumam até 100 kilowatt (kW), por mês, ficando sob responsabilidade do governo do Pará o pagamento dessas tarifas. A proposta ainda precisa ser aprovada na Assembleia Legislativa do Estado.

O deputado do PSOL Edmilson Rodrigues comentou a iniciativa. “Meu dever enquanto deputado federal é apoiar iniciativas que contribuam para o combate ao coronavírus, por isso parabenizo o governador por esta importante iniciativa. Diante da crise de saúde que estamos vivendo, não podemos esquecer que vivemos também uma crise econômica que tem atingido de forma dramática a população mais vulnerável.”



No dia 27 de março, ele enviou um ofício ao governador Helder Barbalho solicitando também isenção da tarifa de água à população de baixa renda no Pará. “Quero reiterar aqui meu pedido para que também para que estas famílias sejam isentas também do pagamento da conta de água. O direito à água é um direito humano e diante da pandemia do coronavírus, mais do que nunca, é o que garantirá a vida e a saúde da população”, afirmou o deputado.

