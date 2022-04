58% dos brasileiros estão insatisfeitos com gestão da educação pelo governo Bolsonaro, diz pesquisa

Apoie o 247

ICL

247 - Levantamento realizado pela Conectar Pesquisas e Inteligência, em parceria com a organização Todos Pela Educação, aponta que 58% da população brasileira acima de 16 anos se mostra insatisfeita com a condução da educação pelo Governo Federal e 54% dizem estar insatisfeitos ou muito insatisfeitos com a forma pela qual os governo estaduais lidam com o tema.

Sobre a importância do tema ser incluído no debate eleitoral, 59% avaliam a questão como “muito importante”, contra 15% dos que consideram o assunto como “pouco importante". Outros 17% dizem ser indiferentes ao tema durante as eleições.

“O que chama muita atenção é que a reprovação na política educacional é maior em relação ao governo federal que aos estaduais. Pesquisas de outros temas mostram o contrário”, observou o líder de relações governamentais do Todos Pela Educação, Lucas Hoogerbrugge, de acordo com o Extra.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Desde o início da gestão de Jair Bolsonaro, cinco ministros já passaram pelo comando do Ministério da Educação (MEC) e os projetos da pasta sofreram uma redução drástica no volume de recursos disponíveis. Além disso, o MEC também vem sendo alvo de denúncias de corrupção e acusado de estar sob controle de partidos do Centrão, base de apoio parlamentar do governo Bolsonaro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A pesquisa quantitativa ouviu 3.860 pessoas em todas as regiões do país, com 16 anos ou mais, por meio de entrevistas telefônicas realizadas entre os dias 7 e 24 de fevereiro deste ano. O intervalo de confiança é de 95% e a margem de erro é de 1,6%, para mais ou para menos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE