“A esquerda precisa criar e espalhar centros socialistas”, diz jurista Alysson Mascaro

A única coisa que se bate contra o capitalismo é o socialismo", disse à TV 247 o jurista e professor, pregando que se dissemine pelo Brasil o estudo do socialismo como única forma de alterar o sistema capitalista em curso no país.

247 - O jurista e professor Alysson Mascaro afirmou à TV 247 que os cidadãos brasileiros de esquerda precisam criar pelo Brasil centros para estudar e debater o socialismo que, segundo ele, é a única maneira de reverter o capitalismo vigente na atualidade. Recentemente o deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ) anunciou que colocará a ideia em prática : “espaços comunitários de acolhimento, atividades sociais, difusão do nosso pensamento e organização”.

Segundo Mascaro, esta é uma estratégia para conquistar corações e mentes do povo. O professor afirmou ser necessário que cada um tenha a iniciativa de dar o primeiro passo. “Nós precisamos disputar as bases, não simplesmente fazer campanha eleitoral a cada dois anos, nós precisamos mobilizar a nossa agenda. Eu tenho sempre dito que quem quiser efetivamente fazer um processo de transformação social, escute o que eu estou falando e não espere um terceiro fazê-lo. Junte quatro ou cinco pessoas, se encontrem em uma esquina, aluguem uma garagem no seu bairro, lá no subúrbio, na periferia, se juntem e comecem a estudar o socialismo. É uma experiência que eu gostaria de ver prosperando no Brasil inteiro, e cada um fazendo do seu modo”.

O professor ressalta, porém, que é fundamental que o “centro” seja acompanhado da palavra “socialista”, que é a única corrente de pensamento capaz de enfrentar o capitalismo de forma efetiva. “Tem que chamar ‘centro socialista’, porque se chamar ‘centro pela democracia, ‘centro pela cidadania’, ‘centro pela paz’, ‘centro pelo amor’, tudo isso é a ideologia do capital, então a pessoa não bateu contra o capital. O capital só se incomoda quando se diz assim: ‘o problema é o capitalismo’. A única coisa que bate contra o capitalismo se chama socialismo. Tem que chamar ‘centro socialista’ para chocar”.

