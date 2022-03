A Fachin e Moraes, Valdemar Costa Neto reconhece que Bolsonaro tirou "extrema-direita do armário"

Presidente do PL, que abriga candidatura de Bolsonaro, demonstrou preocupação à cúpula do TSE ao ser apresentado a grupos "radicais": "eu não sabia que existia isso no Brasil" edit

Revista Fórum - Em reunião nesta quarta-feira (16) no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Valdemar da Costa Neto, presidente do PL de Jair Bolsonaro, disse a Edson Fachin e Alexandre de Moraes, presidente e vice da corte, que o presidente tirou a extrema-direita brasileira do armário.

Costa Neto, que chegou a ser preso por corrupção no caso do Mensalão, disse que está sendo apresentado a "grupos de extrema-direita" e teria se mostrado espantado com a existência dos radicais.

Segundo ele, “Bolsonaro tirou esse pessoal do armário”.

