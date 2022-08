“A fome é um dos legados mais perversos do governo Bolsonaro”, diz vereadora de Porto Alegre

“Retornar ao mapa da fome é, de fato, um legado muito duro que impactará de maneira frontal no debate eleitoral", afirmou Laura Sito (PT-RS) edit

247 - A vereadora de Porto Alegre, Laura Sito (PT-RS), representante da Frente Parlamentar de Combate à Fome na Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), participou do programa Giro das Onze, da TV 247.

Laura destacou o trabalho no combate à fome em Porto Alegre, em iniciativas como cozinhas comunitárias, que foram inspiradas nas políticas dos governos petistas que tiraram o país do mapa da fome. A parlamentar, que é candidata a deputada estadual, apontou o retrocesso da política de Bolsonaro.

“A fome é um dos legados mais perversos que o governo Bolsonaro deixa ao Brasil. Em 2022, retornamos ao patamar que tínhamos na década de 80, em que tínhamos 10% da população brasileira subnutrida”, denunciou.

Ela lembrou que foi a partir da grande mobilização de diversos atores sociais que pressionaram para que tivéssemos uma agenda de combate à fome e, depois com os governos populares do ex-presidente Lula e Dilma, “culminou em política pública de combate à fome e fez o Brasil saísse do mapa da fome”.

“Retornar ao mapa da fome é, de fato, um legado muito duro que impactará de maneira frontal no debate eleitoral. Hoje, 60% dos brasileiros e brasileiras sofrem com algum grau de insegurança alimentar”, salientou.

