"A mentira quem disse foi você", rebate Glauber Braga a Ciro Gomes sobre privatização da água

"A mentira quem disse foi você. Com todo o respeito, mas com toda a firmeza, ha sim uma escalada no conjunto do texto que de maneira sistêmica leva ao processo de privatização da água nos municípios e estados brasileiros", afirma Glauber Braga em resposta a Ciro Gomes sobre o projeto aprovado pelo Congresso edit

247 - O deputado Glauber Braga (PSOL-RJ), publicou um vídeo nas redes sociais rebatendo às declarações de Ciro Gomes em uma live com Eduardo Moreira sobre o tema da privatização da água. Glauber ainda desafiou o ex-ministro e seu irmão, Cid Gomes, a um debate sobre o tema.

"Resposta a Ciro Gomes. O projeto 4.162/19 é instrumento para privatizar a água, sim. Não se pode justificar o injustificável", afirma o parlamentar. ""A mentira quem disse foi você. Com todo o respeito, mas com toda a firmeza. Há uma escalada no conjunto do texto que de maneira sistêmica leva ao processo de privatização da água nos municípios e estados brasileiros", reforça.

“Sei que você é um político mais do que experiente e tem uma vida dedicada a tarefas de natureza pública. Isso é no mínimo inocência, o que não tem nada a ver contigo. A ampliação da presença do setor privado ou de estatais inclusive de outros países aumenta no território nacional a participação desses setores no país”, disse Glauber sobre a a menção de Ciro, que disse que esse tema da água é de menor importância.





