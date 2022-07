Abandonado pela elite e pelos democratas, Bolsonaro assina carta de uma frase em defesa da democracia

Tuíte é resposta irônica à "Carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado democrático de Direito", que reúne quase 400 mil assinaturas contra Bolsonaro edit

247 - Jair Bolsonaro (PL) se mostra cada vez mais incomodado com a "Carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado democrático de Direito", manifesto organizado pela Faculdade de Direito da USP que já reúne quase 400 mil assinaturas.

Em uma clara demonstração de 'dor de cotovelo', Bolsonaro publicou às 23h37 desta quinta-feira (28) uma carta de uma frase em defesa da democracia:

- CARTA DE MANIFESTO EM FAVOR DA DEMOCRACIA



"Por meio desta, manifesto que sou a favor da democracia."



Assinado: Jair Messias Bolsonaro, Presidente da República Federativa do Brasil. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 29, 2022

Segundo Tales Faria, do UOL, Bolsonaro vê o manifesto da USP, que já conta com amplo apoio da sociedade brasileira, como um "ponto final" para sua campanha. "Daqui pra frente ele não cresce mais".

O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP-PI), também escancarou o incômodo do governo federal com a carta. Ele se enfureceu com o apoio de banqueiros ao manifesto e admitiu que o texto, a favor da democracia, é "contra o presidente".

