Acabou Bolsonaro: Manifesto Unificado da Esquerda abre para assinaturas online

247 - O Manifesto Unificado da Esquerda, que pede a saída de Jair Bolsonaro e apresenta medidas de emergência para combater o coronavírus, recebeu a adesão de 64 parlamentares, entre deputados federais e senadores.

A reportagem da revista Fórum destaca que "foi lançada, também, uma plataforma para que todos os brasileiros possam dar a sua assinatura de apoio, e uma campanha permanente nas redes sociais."

Confira a íntegra do Manifesto:

O BRASIL NÃO PODE SER DESTRUÍDO POR BOLSONARO

O Brasil e o mundo enfrentam uma emergência sem precedentes na história moderna, a pandemia do coronavírus, de gravíssimas consequências para a vida humana, a saúde pública e a atividade econômica.

Em nosso país a emergência é agravada por um presidente da República irresponsável. Jair Bolsonaro é o maior obstáculo à tomada de decisões urgentes para reduzir a evolução do contágio, salvar vidas e garantir a renda das famílias, o emprego e as empresas. Atenta contra a saúde pública, desconsiderando determinações técnicas e as experiências de outros países. Antes mesmo da chegada do vírus, os serviços públicos e a economia brasileira já estavam dramaticamente debilitados pela agenda neoliberal que vem sendo imposta ao país. Neste momento é preciso mobilizar, sem limites, todos os recursos públicos necessários para salvar vidas.

Bolsonaro não tem condições de seguir governando o Brasil e de enfrentar essa crise, que compromete a saúde e a economia. Comete crimes, frauda informações, mente e incentiva o caos, aproveitando-se do desespero da população mais vulnerável. Precisamos de união e entendimento para enfrentar a pandemia, não de um presidente que contraria as autoridades de Saúde Pública e submete a vida de todos aos seus interesses políticos autoritários. Basta! Bolsonaro é mais que um problema político, tornou-se um problema de saúde pública. Falta a Bolsonaro grandeza. Deveria renunciar, que seria o gesto menos custoso para permitir uma saída democrática ao país. Ele precisa ser urgentemente contido e responder pelos crimes que está cometendo contra nosso povo.

Ao mesmo tempo, ao contrário de seu governo – que anuncia medidas tardias e erráticas – temos compromisso com o Brasil. Por isso chamamos a unidade das forças políticas populares e democráticas em torno de um Plano de Emergência Nacional para implantar as seguintes ações:

-Manter e qualificar as medidas de redução do contato social enquanto forem necessárias, de acordo com critérios científicos;

-Criação de leitos de UTI provisórios e importação massiva de testes e equipamentos de proteção para profissionais e para a população;

-Implementação urgente da Renda Básica permanente para desempregados e trabalhadores informais, de acordo com o PL aprovado pela Câmara dos Deputados, e com olhar especial aos povos indígenas, quilombolas e aos sem-teto, que estão em maior vulnerabilidade;

-Suspensão da cobrança das tarifas de serviços básicos para os mais pobres enquanto dure a crise,

-Proibição de demissões, com auxílio do Estado no pagamento do salário aos setores mais afetados e socorro em forma de financiamento subsidiado, aos médios, pequenos e micro empresários;

-Regulamentação imediata de tributos sobre grandes fortunas, lucros e dividendos; empréstimo compulsório a ser pago pelos bancos privados e utilização do Tesouro Nacional para arcar com os gastos de saúde e seguro social, além da previsão de revisão seletiva e criteriosa das renunciais fiscais, quando a economia for normalizada. Frente a um governo que aposta irresponsavelmente no caos social, econômico e político, é obrigação do Congresso Nacional legislar na emergência, para proteger o povo e o país da pandemia. É dever de governadores e prefeitos zelarem pela saúde pública, atuando de forma coordenada, como muitos têm feito de forma louvável. É também obrigação do Ministério Público e do Judiciário deter prontamente as iniciativas criminosas de um Executivo que transgride as garantias constitucionais à vida humana. É dever de todos atuar com responsabilidade e patriotismo.

LIDERANÇAS POLÍTICAS NACIONAIS (por ordem alfabética):

Carlos Siqueira, presidente nacional do PSB.

Carlos Lupi, presidente nacional do PDT.

Ciro Gomes, ex-candidato a Presidência pelo PDT.

Edmilson Costa, presidente nacional do PCB.

Fernando Haddad, ex-candidato à Presidência pelo PT.

Flavio Dino, governador do estado do Maranhão.

Guilherme Boulos, ex-candidato a Presidência pelo PSOL.

Gleisi Hoffmann, presidenta nacional do PT.

José Luiz Penna, presidente nacional do PV.

Juliano Medeiros, presidente nacional do PSOL.

Luciana Santos, presidenta nacional do PC do B.

Manuela D’Avila, ex-candidata a Vice-presidência (PC do B).

Randolfe Rodrigues, líder da Rede no Congresso.

Roberto Requião, ex-governador do Paraná.

Sonia Guajajara, ex-candidata à Vice-presidência (PSOL).

Tarso Genro, ex-governador do Rio Grande do Sul.

PARLAMENTARES (por ordem alfabética):

– Senadores:

Fabiano Contarato (Rede/ES)

Randolfe Rodrigues (Rede/AP)

Rogério Carvalho – Líder do PT no Senado

Veneziano Vital do Rego (PSB/PB) – Líder do Bloco PSB/REDE/PDT/CIdadania

Weverton Rocha – Líder do PDT no Senado

– Deputados Federais:

Afonso Florence (PT/BA)

Aurea Carolina (PSOL/MG)

Airton Faleiro (PT/PA)

Alencar Santana (PT/SP)

Alexandre Padilha (PT/SP)

Arlindo Chinaglia (PT/SP)

Assis Carvalho (PT/PI)

Benedita da Silva (PT/RJ)

Beto Faro (PT/PA)

Bohn Gass (PT/RS)

Carlos Veras (PT/PE)

Carlos Zarattini (PT/SP)

Celio Moura (PT/TO)

Edmilson Rodrigues (PSOL/PA)

Enio Verri (PT/PR) – Líder do PT

Erika Kokay (PT/DF)

Gleisi Hoffmann (PT/PR)

Helder Salomão (PT/ES)

Henrique Fontana (PT/RS)

Ivan Valente (PSOL/SP)

João Daniel (PT/SE)

Joenia Wapichana (Rede/RR)

Jorge Solla (PT/BA)

José Luiz Penna (PV/SP)

José Airton (PT/CE)

José Guimarães (PT/CE)

José Ricardo (PT/AM)

Joseildo Ramos (PT/BA)

Leonardo Monteiro (PT/MG)

Luiza Erundina (PSOL/SP)

Luizianne Lins (PT/CE)

Marcelo Freixo (PSOL/RJ)

Marcon (PT/RS)

Margarida Salomão (PT/MG)

Maria do Rosário (PT/RS)

Marilia Arraes (PT/PE)

Natália Bonavides (PT/RN)

Nilto Tatto (PT/SP)

Odair Cunha (PT/MG)

Padre João (PT/MG)

Paulão (PT/AL)

Paulo Guedes (PT/MG)

Paulo Pimenta (PT/RS)

Paulo Teixeira (PT/SP)

Prof. Rosa Neide (PT/MT)

Reginaldo Lopes (PT/MG)

Rogerio Correia (PT/MG)

Rubens Otoni (PT/GO)

Taliria Petrone (PSOL/RJ)

Tulio Gadelha (PDT/PE)

Valmir Assunção (PT/BA)

Waldenor Pereira (PT/BA)

Zé Carlos (PT/MA)

Zeca Dirceu (PT/PR)

