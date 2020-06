Acampamento 300 do Brasil era ilegal, diz Secretaria de Segurança do DF

O órgão distrital afirmou que o acampamento era ilegal e que por isso, após diversas tentativas através do diálogo, optou por enviar as forças de segurança junto com membros do DF Legal para retirar os manifestantes de extrema-direita do loca edit

247 - A Secretaria de Segurança do Distrito Federal respondeu aos ataques feitos por bolsonaristas, após o desmonte do acampamento 300 do Brasil. Em nota, o órgão distrital afirmou que o acampamento era ilegal e que por isso, após diversas tentativas através do diálogo, optou por enviar as forças de segurança junto com membros do DF Legal para retirar os manifestantes de extrema-direita do local.

"A Secretaria DF Legal informa que os manifestantes ocupavam área pública, na Esplanada dos Ministérios, o que não é permitido", afirmou a entidade. "Ainda, o Decreto nº 40.509/20, que trata de medidas de enfrentamento à pandemia, proíbe aglomerações com mais de 100 pessoas em eventos que demandem a autorização prévia do GDF", continuou.

A ativista bolsonarista Sara Winter reclamou no Twitter que a Polícia Militar do Distrito Federal desmontou, neste sábado (13), o acampamento "300 do Brasil", de apoio a Jair Bolsonaro em Brasília.

Sara afirmou que a PM destruiu a militância bolsonarista e cobrou reação de Bolsonaro.

"As 6 da manhã a Polícia Militar do Distrito Federal junto à Secretaria de Segurança desmantelou baixo gás de pimenta e agressões. Barracas, geradores, tendas, tudo tomado à força! A Militância bolsonarista foi destruída hoje. Presidente, reaja!!!", escreveu.

