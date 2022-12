Acampamento no QG do Exército está 'em fase terminal', diz Dino

Apoie o 247

247 - O futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou nesta quinta-feira que os acampamentos de bolsonaristas golpistas em frente dos quartéis do Exército estão "em fase terminal". "Todos os dias há avanços em relação a isso e novos avanços ocorrerão. Nós realmente temos a convicção de que esses acampamentos estão em fase terminal, sobretudo o de Brasília", afirmou.

O futuro ministro da Justiça disse que deve se reunir ainda nesta quinta-feira com o futuro ministro da Defesa, José Múcio Monteiro e o futuro diretor-geral da Polícia Federal, delegado Andrei Rodrigues, para avaliar o andamento das ações. "Vamos fazer uma nova avaliação a partir do que conseguimos avançar, que foi muita coisa essa semana, tem sido. E aí nós vamos ter, sob a condução do ministro Múcio, a conclusão desse processo de remoção do acampamento", disse Flávio Dino, segundo o jornal O Globo.

O futuro ministro do governo Lula disse ainda que o cumprimento dos mandados de prisão servem como aviso de que crimes cometidos nos acampamentos estão sendo investigados. "Hoje já houve o cumprimento de mais mandados, estão sendo expedidos, estão sendo cumpridos. Servem também de mensagem no sentido de que crimes cometidos estão sendo apurados", afirmou.

