"Acreditar que Bolsonaro possa ser domado é um ato de fé", diz Mello Franco

247 - Para o jornalista Bernardo Mello Franco, “crer que Jair Bolsonaro possa ser domado é um ato de fé. Desde os tempos do quartel, ele pensa e age como um extremista”. “Na Presidência, o capitão continua o mesmo. Seu governo opera na lógica do confronto permanente. Quem tenta moderá-lo é hostilizado e recebe a pecha de traidor, como ocorreu com o general Santos Cruz”, ressalta.

Mello Franco observa que no pronunciamento da última terça-feira (31) terça, Bolsonaro “ensaiou uma mudança de tom sobre o coronavírus” e ‘pregou a “união de todos num grande pacto pela preservação da vida e dos empregos: Parlamento, Judiciário, governadores, prefeitos e sociedade”’.

“Acreditou quem quis. Em menos de 12 horas, o presidente arrancou a máscara da conciliação. Ontem ele divulgou um vídeo apócrifo para atacar os governadores e torpedear as medidas de isolamento social. Na peça, um homem dizia faltar comida na Ceasa de Belo Horizonte”, destaca.

Mello Franco observa, porém, que “Bolsonaro não está sozinho na difusão de fake news. Na terça, Sergio Moro propagou uma lorota para fazer populismo penal. Segundo o ministro, um preso libertado por causa da pandemia teria sido flagrado com 124 quilos de cocaína, sete fuzis e uma submetralhadora”. “A história era falsa, revelou checagem do Fato ou Fake”, acrescenta.

“Ontem foi Primeiro de Abril, mas o governo pensa que todo dia é Dia da Mentira”, finaliza.

