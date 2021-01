Adiado o voo que decolaria para buscar 2 milhões de doses de vacina na Índia

O voo que decolaria às 23h desta quinta-feira (14), no Recife, com destino à Índia para buscar 2 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 sairá no mesmo horário desta sexta-feira (15). A informação foi confirmada pela Aena, administradora do aeroporto da capital pernambucana. O imunizante foi produzido pela Universidade de Oxford e pela farmacêutica AstraZeneca edit

247 - A administradora do Aeroporto do Recife, a Aena, confirmou o adiamento do voo que decolaria às 23h desta quinta-feira (14) com destina à Índia para buscar 2 milhões de doses da vacina contra o coronavírus. A decolagem foi remarcada para este sexta-feira (15), no mesmo horário. A carga de vacinas - produzidas pelo laboratório indiano Serum - é estimada em 15 toneladas.

Inicialmente, o retorno estava previsto para o próximo sábado (16), mas com a mudança, a volta também pode ser adiada.

De acordo com o Ministério da Saúde, até Mumbai serão 15 horas de voo, sem escalas. São mais de 12 mil quilômetros. A aeronave deve retornar pelo Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, onde as doses serão armazenadas.

Em nota, a Azul informou que a operação logística para a busca das vacinas teve o início reprogramado em algumas horas devido a "questões logísticas internacionais".

