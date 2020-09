Advocacia Geral da União dá parecer favorável à reeleição de Alcolumbre à presidência do Senado

O senador do DEM Davi Alcolumbre deu mais um passo para se reeleger presidente do Senado. Ele e seu partido, continuam manobrando para obter o aval de Jair Bolsonaro edit

247 - A Advocacia Geral da União (AGU) deu gás na campanha do senador Davi Alcolumbre para se reeleger presidente do Senado, ao se manifestar com parecer favorável.

Integrantes do DEM dizem que Alcolumbre tem os votos necessários para se manter na presidência. Para a AGU, a decisão cabe ao Legislativo. A expectativa é que a PGR vá pelo mesmo caminho, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

Por sua vez, o MDB alimenta expectativas de fazer uma negociação com o DEM e outros partidos de direita e centro direita para emplacar a candidatura do deputado Baleia Rossi (MDB-SP) à presidência da Câmara.

Alcolumbre manobra para obter o apoio do Palácio do Planalto, tentando agradar a Jair Bolsonaro, entre outras coisas adiando a sessão do Congresso que pode derrubar o veto presidencial sobre a desoneração da folha de pagamentos.

