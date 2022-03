Advogado braço direito de Moro tem contratos de R$ 7,2 milhões com a Petrobrás

Apoie o 247

247 - O advogado Luis Felipe Cunha, considerado o braço direito do ex-juiz parcial Sérgio Moro na campanha presidencial, mantém quatro contratos com a Petrobras. Segundo a revista Veja, os contratos totalizam R$ 7,2 milhões.

A Petrobrás foi alvo da operação Lava Jato, cujas principais ações penais foram julgadas pelo então juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba. Moro foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal como juiz suspeito e parcial nas ações contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O primeiro contrato do escritório Vosgerau & Cunha Advogados com a Petrobrás foi celebrado em 18 de julho de 2017, enquanto Moro ainda atuava como juiz da Lava-Jato e era o responsável pelos processos que apuravam corrupção na Petrobras.

O contrato mais recente firmado com o escritório do chefe da pré-campanha de Sérgio Moro é de maio do ano passado. Com duração até 2024, o contrato prevê pagamento de R$ 1,8 milhão para continuar fornecendo serviços de contencioso judicial à Petrobrás.

À Veja, Cunha afirmou que não há qualquer conflito no trabalho que faz junto a Petrobras e que seu escritório atua em processos trabalhistas e ambientais da estatal, e não nos criminais. Já a Petrobras informou que a contratação de escritórios de advocacia para contencioso de massa é feita com base no regime de licitação.

