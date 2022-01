Advogado Marcelo Uchôa aponta crime comum e de responsabilidade em ataque de Bolsonaro à Anvisa

Apoie o 247

ICL

247 - O advogado Marcelo Uchôa, pelo Twitter na manhã deste domingo (9), apontou crime comum e de responsabilidade na conduta de Jair Bolsonaro de sugerir que a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) tenha interesses obscuros na aprovação da vacinação de crianças contra Covid-19.

O diretor-presidente da agência, Antonio Barra Torres, divulgou forte nota no sábado (8) contra as suspeitas levantadas por Bolsonaro. Barra Torres cobrou uma retratação do chefe do governo federal.

Para Uchôa, não é o caso de retratação. "A nota do diretor da Anvisa foi firme e oportuna, mas errou ao propor retratação. Não cabe. Ou o presidente prova que houve vício na decisão de aprovação da vacina para crianças ou deve ser responsabilizado pela insinuação criminosa. Para mim foi crime comum e de responsabilidade".

PUBLICIDADE

A nota do diretor da Anvisa foi firme e oportuna, mas errou ao propor retratação. Não cabe. Ou o presidente prova que houve vício na decisão de aprovação da vacina para crianças ou deve ser responsabilizado pela insinuação criminosa. Pra mim foi crime comum e de responsabilidade. pic.twitter.com/VUqtP2hnoL — Marcelo Uchôa (@MarceloUchoa_) January 9, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE