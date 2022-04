Advogado que revelou áudios da tortura responde presidente do STM: 'as instituições amadurecem quando reconhecem a história'

Presidente do STM afirmou que as divulgações dos áudios da corte militar são “notícias tendências” para atingir as Forças Armadas. O advogado Fernando Augusto Fernandes respondeu edit

Apoie o 247

ICL

247 - O advogado e pesquisador Fernando Augusto Fernandes comentou as declarações do ministro general Luís Carlos Gomes Mattos, presidente do Supremo Tribunal Militar (STM), que afirmou, nesta terça-feira, 19, que as divulgações dos áudios das sessões secretas da corte militar, do período de 1975 a 1979, são “notícias tendências” para atingir as Forças Armadas.

“A divulgação de áudios com revelações sobre as torturas e outros crimes ocorridos durante a Ditadura Militar não visam atingir às Forças Armadas ou o próprio STM, como aponta o seu atual presidente, o ministro Luís Carlos Gomes Mattos”, disse o advogado, em resposta ao militar.

Segundo ele, “as instituições amadurecem quando reconhecem a história e caminham em passos seguros para a democracia. Além de simplesmente se desculpar pelos erros cometidos para o seu povo e principalmente aos familiares de presos políticos mortos e desaparecidos pelo Regime Militar”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Fernandes foi quem descobriu e ganhou no Supremo Tribunal Federal (STF), após 20 anos, a abertura dos arquivos das sessões secretas do Supremo Tribunal Militar. São mais de 10 mil horas de gravações realizadas entre os anos de 1975 e 1979 e que comprovam a realização de tortura pela ditadura militar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE