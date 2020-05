Advogados de Moro dizem que vídeo é prova de acusações contra Bolsonaro

"O material confirma integralmente as declarações do ex-ministro Sergio Moro na entrevista coletiva de 24 de abril e no depoimento prestado à PF em 2 de maio", afirmou os advogados de Moro em nota edit

247 - Os advogados do ex-ministro Sergio Moro assistiram o vídeo da reunião ministerial entregue ao Supremo Tribunal Federal (STF) e afirma que o conteúdo confirma as acusações de Moro. Segundo o ex-ministro, ele foi pressionado por Jair Bolsonaro a trocar comando da Polícia Federal.

Os advogados defendem que o Supremo autorize a divulgação na íntegra do vídeo. “Assistimos hoje ao vídeo da reunião interministerial ocorrida em 22 de abril. O material confirma integralmente as declarações do ex-ministro Sergio Moro na entrevista coletiva de 24 de abril e no depoimento prestado à PF em 2 de maio. É de extrema relevância e interesse público que a íntegra desse vídeo venha à tona. Ela não possui menção a nenhum tema sensível à segurança nacional”, argumentou o advogado Rodrigo Sánchez Rios, que representa Moro, em nota divulgada nesta terça.

O processo que investiga as acusações de Moro contra Bolsonaro tramita sem sigilo no Supremo, mas Celso de Mello determinou sigilo provisório dessa prova em especial, após a Advocacia-Geral da União (AGU) alegar que a divulgação poderia comprometer questões de segurança nacional.

A decisão sobre a divulgação da íntegra ou ao menos de uma transcrição do texto será do ministro Celso de Mello, que ainda não se pronunciou.

