Advogados querem que investigação contra Deltan Dallagnol seja conduzida pelo STF

O procurador Deltan Dallagnol, responsável pela Operação Lava Jato em Curitiba, continua correndo risco de punição por conduta suspeita ao criar organização para gerir um fundo bilionário formado com recursos recuperados pela Petrobras. Advogados recorrem ao STF do arquivamento das investigações pelo Conselho Nacional do Ministério Público edit