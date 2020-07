AGU pede extinção de pedido do MPF pelo afastamento de Salles

Revista Fórum - A Advocacia-Geral da União (AGU) defendeu em parecer a anulação do pedido do Ministério Público Federal (MPF) pelo afastamento do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles.

Segundo reportagem do jornal Estado de S.Paulo, a AGU argumenta que a ação deveria ser direcionada para a 1ª Vara Federal de Brasília. Para o órgão, a existência de uma ação civil contra o mesmo processo do MPF torna o órgão “prevento”.

A prevenção ocorre quando um juiz é designado, e não sorteado, para atuar em um caso. Nesses casos, o magistrado já tomou decisões em processos semelhantes à nova ação. No caso de Salles, a AGU aponta que a Procuradoria questionou, em maio deste ano, um despacho do Ministério do Meio Ambiente que embasa parte da nova ação contra o ministro.

Leia a íntegra na Fórum.

