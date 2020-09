AGU promove, em um só dia, 606 procuradores ao topo da carreira

247 - Antecipando-se à reforma administrativa defendida pelo governo de Jair Bolsonaro, a Advocacia-Geral da União (AGU) promoveu de uma única vez 606 procuradores ao topo da carreira.

A decisão foi tomada na última sexta-feira (18). A instituição agora conta com 3.489 procuradores, 92% da categoria, na chamada categoria especial, com salário de R$ 27,3 mil.

Segundo informação divulgada pelo site Poder 360, a lista inclui ao todo 607 promoções, sendo 304 por merecimento e 303 por antiguidade no cargo. As mudanças ocorrem sem que haja, necessariamente, uma alteração na função.

A você que chegou até aqui, agradecemos muito por valorizar nosso conteúdo. Ao contrário da mídia corporativa, o Brasil 247 e a TV 247 se financiam por meio da sua própria comunidade de leitores e telespectadores. Você pode apoiar a TV 247 e o site Brasil 247 de diversas formas. Veja como:

• Cartão de crédito na plataforma Vindi: acesse este link

• Boleto ou transferência bancária: enviar email para [email protected]

• Seja membro no Youtube: acesse este link

• Transferência pelo Paypal: acesse este link

• Financiamento coletivo pelo Patreon: acesse este link

• Financiamento coletivo pelo Catarse: acesse este link

• Financiamento coletivo pelo Apoia-se: acesse este link

• Financiamento coletivo pelo Vakinha: acesse este link

Inscreva-se também na TV 247, siga-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram. Conheça também nossa livraria, receba a nossa newsletter e ative o sininho vermelho para as notificações.