Alckmin pode definir filiação ao PSB na segunda-feira

Revista Fórum - O ex-governador Geraldo Alckmin, cotado para ocupar a posição de vice na chapa do ex-presidente Lula (PT) nas eleições de outubro, deve finalmente definir o seu destino partidário na segunda-feira (7). Alckmin se reúne com o presidente do PSB, Carlos Siqueira, durante a manhã para possivelmente selar sua ida à legenda.

Além de Siqueira, estarão presentes no café da manhã o ex-governador Márcio França, pré-candidato do PSB ao governo de São Paulo, e o prefeito de Recife, João Campos.

“Se o ex-governador Geraldo Alckmin realmente resolver se filiar ao PSB, estará dando um passo importante e estratégico no sentido de configurar o que nós consideramos uma frente ampla da esquerda com o centro para as eleições deste ano”, afirmou Siqueira ao portal Socialismo Criativo.

